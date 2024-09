Assassin’s Creed Shadows in der Vorschau: Neue Technologien für mehr Attentäter-Immersion

Mit „Assassin’s Creed Shadows“ erscheint in rund zwei Monaten das nächste Kapitel der populären Meuchelmörder-Saga aus dem Hause Ubisoft. Während der gamescom 2024 hatten wir die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu erhaschen und während einer Präsentation zu erfahren, wie das hauptverantwortliche Team von Ubisoft Quebec die Welt des feudalen Japans mithilfe neuer Technologien so authentisch wie möglich zum Leben erwecken möchte.

Liebe für das feudale Japan

Ehe es mit dem technischen Deep Dive richtig los ging, betonten die Verantwortlichen noch einmal ausdrücklich ihre Begeisterung für das feudale Japan. Das Team sei sich bewusst, dass dies eine historische Epoche sei, die „Assassin’s Creed“-Fans bereits seit vielen Jahren erkunden wollen. Deshalb seien sich alle Beteiligten der Verantwortung bewusst, die auf ihren Schultern lasten würde und versicherten, ihre Liebe für diese Zeit in „Shadows“ einfließen lassen zu wollen.

Das erklärte Ziel von Ubisoft Quebec, die in den letzten Jahren bereits für „Assassin’s Creed Syndicate“, „Assassin’s Creed Odyssey“ und den Action-Adventure-Geheimtipp „Immortals: Fenyx Rising“ verantwortlich zeichneten, sei es, eine authentische Welt zu erschaffen, in der sich Spieler und Spielerinnen verlieren könnten.

Ubisoft Quebec möchte das feudale Japan mit viel Liebe zum Detail zum Leben erwecken.

Um diese bestmöglich umsetzen zu können, vertraut das Entwicklerteam, wie zuvor bereits kurz angerissen, auf verschiedene neue Technologien. Einen besonders großen Fokus legen die Macher hierbei auf die Darstellung der Spielwelt des kommenden Action-Rollenspiels.

Die Kraft der Elemente

Zunächst präsentierten uns die Macher auf der gamescom 2024 die sich verändernde Atmosphäre der Spielwelt, abhängig von der Tageszeit. Wirklich neu ist dieses Element allerdings nicht, denn bekanntlich hatten schon verschiedene vorherige Teile der Spielereihe einen Tag-Nacht-Zyklus. Dafür war der Wind vermutlich noch nie so atmosphärisch dicht wie in „Assassin’s Creed Shadows“ und wehte so schön über den Bildschirm beziehungsweise die XXL-Leinwand.

Doch nicht nur der Wind soll realistischer denn je durch die Spielwelt fegen, sondern auch Wassertropfen. Ja, ihr habt richtig gelesen, für das Extra an Stimmung sollen umherwehende Regentropfen und Gischt sorgen. Zumindest, wenn ihr während eines Sturms unterwegs seid oder euch bei besonders windigem Wetter in der Nähe eines Sees oder Flusses aufhaltet. Hierzu bekamen wir kleine Gameplay-Schnipsel zu sehen, die auf uns einen wirklich schicken Eindruck gemacht haben.

Die vier Jahreszeiten sollen Auswirkungen auf das Gameplay des Action-RPGs haben.

Des Weiteren versprechen die Macher für „Assassin’s Creed Shadows“ ein dynamisches Wettersystem. Ihr könntet also beispielsweise tagsüber aus sicherer Entfernung ein Lager in Augenschein nehmen. Während zunächst noch die Sonne am Himmel strahlt, kann das Wetter schnell umschlagen und beispielsweise ein Gewitter aufziehen. Oder es beginnt im Winter – verschiedene Jahreszeiten wurden ebenfalls bestätigt – plötzlich an zu schneien.

All dies könnte im fertigen Spiel zu einer hoffentlich wunderbar dichten Atmosphäre führen. Da wir leider noch nicht selbst mit Naoe und Yasuke losziehen durften, können wir euch an dieser Stelle nicht sagen, wie sich all dies praktisch/gameplaytechnisch bemerkbar macht.

Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen

Eine deutlich bessere Vorstellung hiervon hat uns dafür die überarbeitete Beleuchtungstechnologie geliefert, die in „Assassin’s Creed Shadows“ für dynamischere Lichtstimmungen sorgen soll. Gezeigt wurde uns während der gamescom 2024 zum Beispiel ein kurzer Clip, der Protagonistin Naoe während eines Gewitters auf einem Dach sitzend zeigt und uns veranschaulichen sollte, wie die durchnässte Kleidung der Kunoichi auf die durch die Wolken brechenden Blitze reagiert.

Stealth soll in „Assassin’s Creed Shadows“ wieder eine größere Rolle spielen.

Als beeindruckender empfanden wir da allerdings einen anschließend gezeigten Clip, der zeigt, wie Naoe an der Außenseite eines Hauses entlanggeht und dabei vom Licht einer Lampe kurz angeleuchtet wird, ehe sie die Dunkelheit eines Schattens beinahe verschluckt. In einem weiteren Clip haben wir Naoe gesehen, die sich im Inneren eines Gebäudes befand und wie das Charaktermodell auf das plötzliche Auslöschen einer Lichtquelle vor sich reagiert.

Dieser Teil der „Assassin’s Creed Shadows“-Präsentation hat uns besonders gut gefallen, denn hier dürften sich vielfältige Möglichkeiten für Stealth-Vorgehensweisen eröffnen. Der Ruf vieler Fans nach mehr Stealth scheint somit endlich von Ubisoft erhört worden zu sein! Des Weiteren zeigten uns die Verantwortlichen unterschiedliche Beispiele für zerstörbare Umgebungselemente, was durchaus spannend ausgesehen hat.

Einschätzung: gut Während der rund 30 Minuten langen Präsentation auf der gamescom 2024 bekräftigte Ubisoft immer wieder, wie viel Wert das verantwortliche Team in Quebec auf Realismus und Authentizität innerhalb der Spielwelt von „Assassin’s Creed Shadows“ legen würde. Es soll nicht weniger werden als das bisher ambitionierteste Open-World-Abenteuer des Unternehmens, an dem bisher bereits seit rund vier Jahren eifrig gearbeitet wird. Die uns präsentierten Gameplay-Clips machten auf uns diesbezüglich einen wirklich guten Eindruck und wir sind schon richtig gespannt darauf, wie sich all diese neuen Technologien letztendlich auf die Gameplay-Erfahrung auswirken werden. Wie sich das kommende Meuchelmörder-Abenteuer rund um das Hauptfigurengespann Naoe und Yasuke spielerisch anfühlt, würden wir euch sehr gerne sagen, allerdings können wir das nicht. Dennoch sind wir guter Dinge, dass sich die Wartezeit für Fans der beliebten Spielereihe letztendlich lohnen wird. Ubisoft Quebec verspricht, an vielen Stellschrauben zu drehen, um ein atmosphärisch dichten Abenteuer zu erschaffen und das feudale Japan endlich im Rahmen der „AC“-Reihe zum Leben zu erwecken. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie alle unterschiedlichen Elemente letztendlich zusammenkommen werden.

