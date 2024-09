Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remastered: Raziel kehrt noch dieses Jahr zurück

Wie erwartet kündigte Sony Interactive Entertainment in seiner heutigen Gaming-Show eine Neuauflage der ersten beiden "Legacy of Kain: Soul Reaver"-Ableger an.

Nach dem Leak von heute Mittag war es keine Überraschung mehr: Sony PlayStation präsentierte auf der gerade stattgefundenen State of Play ein Remaster der ersten beiden „Legacy of Kain: Soul Reaver“-Teile.

Für das Projekt sind Aspyr Media und Crystal Dynamics zuständig, die zuletzt die „Star Wars: Battlefront Classic Collection“ und „Tomb Raider 1-3 Remastered“ herausgebracht haben. Crystal Dynamics hat Aspyr den Original-Code zur Verfügung gestellt. Dadurch kann das zuständige Entwicklerteam genau dieselben (Boss)Kämpfe und Rätsel mit der gleichen Balance und dem gleichen Gefühl liefern.

Wie ihr es von einem Remaster erwartet wird verbesserte Grafik geboten. Neben einem visuellen Upgrade sind auch qualitative Verbesserungen enthalten. Die Integrität des Originals soll dadurch nicht beeinträchtigt werden.

3 große Gameplay-Verbesserungen beschrieben

Ein wichtiges Merkmal des Remasters ist die veränderte Steuerung. Damals in den 90ern war noch das D-Pad die bevorzugte Steuerungsmethode, weshalb die Entwickler das Gameplay an moderne Controller angepasst hat. Außerdem ist von einem Upgrade für die Kamera die Rede. Wie in den meisten modernen Action-Spielen werdet ihr in der Lage sein, mit dem rechten Stick die Kamera umzuschwenken. Somit könnt ihr diesmal nach oben schauen und den Himmel bewundern.

Des Weiteren hat Aspyr eine Map samt Kompass hinzugefügt. So verliert ihr euer nächstes Ziel nie aus den Augen.

Ihr schlüpft in die Rolle des finsteren Raziel, der seine früheren Vampirbrüder bekämpfen muss. Neben seinen Klauen und telekinetischen Fähigkeiten nutzt er die ikonische Wraith-Klinge. Auch im Remaster ist das Wechseln zwischen der Spektral- und der Materialwelt das wohl wichtigste Feature. Damit könnt ihr Rätsel lösen und neue Wege finden.

Es gibt aber nicht nur einen Wechsel zwischen den zwei verschiedenen Welten: Eine Option lässt euch jederzeit zwischen klassischer und moderner Grafik wechseln.

Neben „Legacy of Kain: Souls Reaver 1+2“ gab es noch ein weiteres Remaster auf der State of Play zu sehen. Gemeint ist „Horizon Zero Dawn“.

Mit diesem Remaster möchte Sony das 25. Jubiläum der Kult-Reihe feiern. Die Veröffentlichung findet am 10. Dezember dieses Jahres für PS5 und PS4 statt. Mehrere Trophäen werdet ihr freischalten können.

Wie gut das Abenteuer von Raziel auf der PlayStation 5 aussieht, zeigt der Ankündigungstrailer:

Weitere Meldungen zu Legacy of Kain.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren