State of Play: Remaster von Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 im PSN geleakt

Kurz vor der offiziellen State-of-Play-Präsentation sind im PSN Informationen zu einem Remaster der Kultklassiker "Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2" aufgetaucht.

Vor der bevorstehenden State-of-Play-Präsentation, die heute Nacht von Sony Interactive Entertainment übertragen wird, sind Hinweise auf ein Remaster von „Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2“ durchgesickert.

Die Leaks begannen, als im PlayStation Store kurzzeitig eine Seite zu „Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered“ online war. Obwohl der Eintrag schnell wieder entfernt wurde, konnten aufmerksame Fans die Informationen sichern und verbreiten.

Remastered-Version verspricht verbesserte Grafik und hat einen Termin

Laut der PlayStation-Store-Beschreibung enthält das Remaster überarbeitete Versionen von „Legacy of Kain: Soul Reaver“ und dessen Fortsetzung. Spieler können den „epischen Konflikt zwischen Kain und Raziel in Originalform oder mit überarbeiteter Grafik“ erleben, so die Beschreibung.

Aspyr, ein Studio, das sich auf Videospiel-Revivals spezialisiert hat, übernahm den Leaks zufolge die Entwicklung des Remasters. Das Spiel erscheint voraussichtlich am 10. Dezember 2024, passend zum 25. Jubiläum der Serie.

Nachfolgend einige Bilder und der Trailer zu „Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered“:

Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remastered screenshots pic.twitter.com/1GqTzgPlxX — Wario64 (@Wario64) September 24, 2024

Die „Legacy of Kain“-Reihe gilt als eine der kultigsten Dark-Fantasy-Serien und hat ihre Wurzeln im Jahr 1996, als „Blood Omen: Legacy of Kain“ erschien. Entwickelt von Crystal Dynamics, setzte „Soul Reaver“ die Geschichte 1999 fort und setzte den Charakter Raziel in den Fokus.

Spieler schlüpfen im Remaster erneut in die Rolle des genannten Vampirs, der seine ehemaligen Vampirbrüder bekämpfen muss. Dabei kommt neben den klassischen Klauen und telekinetischen Fähigkeiten auch die „Wraith-Klinge“ zum Einsatz. Ein zentrales Feature bleibt der Wechsel zwischen der Spektral- und der Materialwelt, der genutzt wird, um Rätsel zu lösen und neue Wege zu entdecken.

Dass die Spiele neu aufgelegt werden, hören wir übrigens nicht zum ersten Mal:

Weitere Gerüchte um die State of Play-Präsentation

Die State-of-Play-Show, die heute Nacht um Mitternacht (deutscher Zeit) beginnt, wird voraussichtlich mehr als 20 Titel umfassen. Sony hat keine konkreten Details zu den Inhalten genannt, doch die Enthüllung von „Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered“ klingt dank Leak nach einer sicheren Wette.

Ebenfalls gibt es Hinweise auf Remaster von „Horizon: Zero Dawn“ und Sony Bends „Days Gone“. Beide Titel könnten im Rahmen der Show enthüllt und später für PS5 sowie PC veröffentlicht werden.

Mit der nahenden Veröffentlichung der PS5 Pro dürfte auch die Upgrade-Konsole eine zentrale Rolle spielen. Während die Hardware selbst kein Thema sein wird, werden wir voraussichtlich Spiele sehen, die sich die Leistung der 800-Euro-Konsole zunutze machen.

