State of Play: September-Ausgabe offiziell angekündigt – Termin & Laufzeit

Nach den Gerüchten der letzten Wochen kündigte Sony die neueste Ausgabe des "State of Play"-Formats heute auch offiziell an. Wir liefern euch den offiziellen Termin und erste Details zum Umfang der neuen Episode.

In den vergangenen Tagen hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass Sonys „State of Play“ in dieser Woche zurückkehren wird. Am frühen Montagabend bestätigte Sony die Meldungen.

Wie die PlayStation-Macher bekannt gaben, wird die neueste Episode der „State of Play“ in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stattfinden. Los geht es am 25. September 2024 um Mitternacht unserer Zeit. Die September-Ausgabe der „State of Play“ bringt es laut Sony auf eine Laufzeit von mehr als 30 Minuten.

Versprochen werden News und Updates zu über 20 Titeln. Wie gehabt könnt ihr die „State of Play“ auf unterschiedlichen Plattformen wie Youtube oder Twitch live mitverfolgen.

Kündigt Sony gleich zwei Remaster an?

Zu den Titeln, die im Rahmen der „State of Play“ enthüllt beziehungsweise vorgestellt werden, äußert sich Sony im Vorfeld traditionell nicht. Allerdings ließen mögliche Leaks auch dieses Mal nicht lange auf sich warten.

Beispielsweise deutete einiges darauf hin, dass die PlayStation Studios die Ankündigung von gleich zwei Remastern vorbereiten.

Zum einen sollen wir es hier mit einer technisch überarbeiteten Neuauflage des Action-Rollenspiels „Horizon: Zero Dawn“ zu tun haben. Das Original entstand bei den Entwicklern von Guerrilla Games und erschien ursprünglich im Jahr 2017 für die PS4. 2020 folgte eine Umsetzung für den PC.

Das Remaster zu „Horizon: Zero Dawn“ befindet sich laut diversen Insidern für den PC und die PS5 in Entwicklung. Selbiges gilt offenbar für ein mögliches Remaster zu „Days Gone“. Auch dieses geisterte in den letzten Tagen durch die Gerüchteküche.

Weitere Neuigkeiten zur PS5 Pro?

Spekulationen zufolge dürfen wir uns in der September-Ausgabe der „State of Play“ nicht nur auf Updates zu bereits bekannten Spielen und diverse Neuankündigungen freuen. Zudem könnte die in diesem Monat offiziell angekündigte PS5 Pro zu den Themen gehören, auf die Sony in der „State of Play“ eingeht.

Möglicherweise reicht der japanische Elektroriese nach der für viele Spieler eher ernüchternden ersten Präsentation der Konsole spezielles PS5 Pro-Gameplay nach, das den stattlichen Preis von 799,99 Euro rechtfertigen soll.

