State of Play: PS5-Show kommende Woche mit 2 Remaster-Ankündigungen – Bericht

In den vergangenen Tagen häuften sich Berichte darüber, dass Sony die nächste State of Play-Show für September plant. Der Journalist Jeff Grubb von Giant Bomb hatte mehrmals darauf hingewiesen, dass die Präsentation am 24. September stattfinden könnte.

In der jüngsten Ausgabe des Podcasts „Game Mess Mornings“ wiederholte er diese Einschätzung, was die Gerüchte weiter anheizte.

State of Play mit mehreren Remaster-Ankündigungen?

Eine offizielle Bestätigung von Sony steht zwar weiterhin aus. Dennoch scheinen Faktoren darauf hinzudeuten, dass das Event in der kommenden Woche tatsächlich stattfindet. Unter anderem wird spekuliert, dass während der Show das seit langem gemunkelte Remaster von „Horizon Zero Dawn“ angekündigt wird.

Das Spiel, das ursprünglich 2017 für die PS4 erschien, hat kürzlich eine Altersfreigabe des ESRB erhalten, was die Gerüchte um eine Neuauflage zusätzlich befeuert.

Wir berichteten gestern zum Remaster:

Neben dem mutmaßlichen „Horizon Zero Dawn Remastered“ könnte während der State of Play ein weiteres Remaster enthüllt werden. Jeff Grubb sprach in seinem Podcast von einem solchen Projekt, das „weniger aufregend“ als „Horizon Zero Dawn“ sei. Details darüber, welches Spiel das sein könnte, nannte er jedoch nicht.

Remaster-Versionen stehen bei Publishern weiterhin hoch im Kurs, während einige Fans überzeugt sind, dass bestimmte Spiele keine Überarbeitung benötigen. Besonders bei „Horizon Zero Dawn“ wird darüber diskutiert, ob eine Neuauflage wirklich sinnvoll ist.

Hier bleibt jedoch die Frage offen, welche Features neben der grafischen Überarbeitung einfließen werden. Vor allem im Zusammenhang mit der PS5 Pro könnte die Remaster-Version gegenüber der PS4-Fassung in einem erheblichen Maße zulegen.

Letzte State of Play im Mai

Die bislang letzte State of Play fand im Mai statt und umfasste eine Reihe von mittlerweile veröffentlichten, eingestellten und kommenden Spielen, darunter „Astro Bot“, „Concord“, „Dynasty Warriors Origins“, „Monster Hunter Wilds“ und die PC-Version von „God of War Ragnarök“. Letztere verweilt ab heute auf Steam und um Epic Games Store.

Den Launch-Trailer und weitere Details lieferten Santa Monica und Sony Interactive Entertainment schon gestern:

Wird Sony während der State of Play die PS5 Pro schmackhafter machen?

Diesmal wird die State of Play mit besonderer Spannung erwartet. Denn ein großes Thema der kommenden Show könnte die PS5 Pro sein, die Anfang des Monats offiziell angekündigt wurde. Die leistungsstärkere Version der PS5 soll im November mit einem Preis von 799,99 Euro auf den Markt kommen.

Nachdem die Präsentation von Mark Cerny die Vorteile der neuen Konsole nicht vollends vermitteln konnte, bleibt abzuwarten, ob Sony während des Events mehr Gameplay-Material zeigt, mit dem die Vorzüge der PS5 Pro deutlicher zur Geltung kommen.

Wie die Verpackung zur Geltung kommt, wissen wir hingegen:

Zusätzlich zu den Remaster-Gerüchten und zur PS5 Pro stehen auch andere PlayStation-Projekte im Raum. Darunter „Lego Horizon Adventures“, das voraussichtlich Mitte November erscheinen wird. Von „Marathon“ hingegen sollen wir eine Weile nicht viel hören, hieß es erst in dieser Woche in einem Gerücht.

