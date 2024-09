Concord geht offline: Rückzug und Erstattungen nach enttäuschendem Verkaufsstart

“Concord” wird vom Netz genommen. Sony reagiert auf das verhaltene Interesse der Spieler und bietet Käufern eine vollständige Rückerstattung an.

„Concord“ kam am 23. August 2024 für PS5 und PC auf den Markt. Das Interesse blieb überschaubar, was Sony Interactive Entertainment mit einem radikalen Schritt quittiert. Die Server gehen am 6. September 2024 vom Netz.

Der Entwickler Firewalk bedankt sich nach einer achtjährigen Produktionszeit in einem Blogbeitrag bei allen Spielern, die “Concord” unterstützt haben, und betont, dass die Community und das Feedback der Leute wertvoll gewesen seien. Dennoch habe man erkannt, dass einige Aspekte nicht den gewünschten Erfolg erzielt hätten.

Rückerstattungen für alle Käufer

Sony Interactive Entertainment hat einen sofortigen Verkaufsstopp von „Concord“ veranlasst und eine umfassende Rückerstattung für alle Käufer angekündigt. Kunden, die den Shooter im PlayStation-Store oder über PlayStation-Direct für die PS5 erworben haben, erhalten eine Rückerstattung über ihre ursprüngliche Zahlungsmethode.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Rückerstattungen bis zu 60 Tage dauern können, bis sie auf dem Kontoauszug der Spieler erscheinen. Auch für Käufe bei anderen digitalen Plattformen wie Steam und dem Epic Games Store (jeweils PC-Version) sind Rückerstattungen vorgesehen. Sie sollen in den nächsten Tagen eingehen.

Kunden, die physische Kopien von „Concord“ anderweitig erworben haben, werden gebeten, den Rückerstattungsprozess des jeweiligen Händlers zu befolgen. Nach Abschluss der Rückerstattung verlieren die Spieler den Zugang zum vorerst gescheiterten Shooter.

Wie geht es mit Concord weiter?

Das Kapitel „Concord“ scheint mit der radikalen Vollbremsung nicht gänzlich geschlossen zu sein, wie Firewalk andeutet.

Zunächst betonte der Entwickler: “Obwohl viele Aspekte des Spiels bei den Spielern gut ankamen, mussten wir auch feststellen, dass andere Aspekte des Spiels und unseres ersten Starts nicht so gut ankamen, wie wir es uns vorgestellt hatten.“

Daher habe man sich dazu entschlossen, “Concord” ab dem 6. September 2024 offline zu nehmen „und Optionen zu prüfen, darunter auch solche, mit denen wir unsere Spieler besser erreichen.”

Das klingt ein wenig nach einem Free-to-Play-Konzept. Firewalk verspricht, die Spieler weiterhin „auf dem Laufenden“ zu halten.

Fehlendes Marketing und zu wenige Alleinstellungsmerkmale?

„Concord“ konnte trotz hoher Erwartungen nicht den gewünschten Erfolg erzielen. Analysten sehen mehrere Gründe: fehlendes Marketing, das zu geringer Bekanntheit führte, und eine begrenzte Präsenz im Handel.

Zudem mangelte es dem Spiel an Differenzierung im gesättigten Markt für Multiplayer-Service-Shooter. Der Preis von 39,99 Euro wurde als zu hoch empfunden, insbesondere im Vergleich zu kostenlosen Alternativen. Analysten vermuten, dass „Concord“ als Free-to-Play-Spiel oder Teil des PlayStation Plus-Abonnements erfolgreicher wäre.

Letztlich soll die Verkaufszahl sowohl für PS5 als auch PC erschreckend niedrig sein:

Die Schlappe mit „Concord“ ist für Sonys Live-Service-Pläne ein herber Rückschlag, nachdem der Start von „Helldivers 2“ Anfang des Jahres deutlich erfolgversprechender war. Die Milliarden-Investitionen in Bungie und das kommende „Marathon“ dürften damit einmal mehr hinterfragt werden.

Weitere Meldungen zu Concord.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren