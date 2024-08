Concord: Shooter kommt zum Launch auf Steam nicht einmal auf 700 Spieler

Seit Freitagabend können sich die Spieler in „Concord“ in hitzigen 5v5-Kämpfen gegenübertreten. Satte acht Jahre war der Titel bei den Firewalk Studios in Arbeit, bevor er am 23. August für PlayStation 5 und den PC über Steam und den Epic Games Store veröffentlicht wurde.

Während die Spielerzahlen auf den anderen Plattformen bislang noch nicht bekannt sind, lassen sich zumindest die Zahlen auf Steam abschätzen. Und die zeichnen derzeit kein rosiges Bild für den Multiplayer-Shooter.

Sogar Superschurken-Flop hatte mehr Nutzer

Auf Valves Spieleplattform Steam konnte „Concord“ zu seinem Release nicht einmal 700 Spieler auf die Server locken. Den bisherigen Höchststand erreichte das Spiel vor etwa 18 Stunden mit 697 gleichzeitigen Nutzern. Derzeit befinden sich gerade einmal 347 gleichzeitige Spieler auf den Servern (Stand: 24. August 2024, 16.30 Uhr).

Damit steht „Concord“ auf Steam sogar schlechter da als „Suicide Squad: Kill the Justice League“, das offiziell am 2. Februar erschien und im Vorfeld eine ähnlich verhaltene Meinung der Fans genoss. Der Online-Koop-Shooter erreichte auf der Plattform zum Release einen Höchststand von 13.459 gleichzeitigen Spielern.

Dabei wird „Concord“ von seinen Nutzern auf Steam gar nicht mal so schlecht bewertet. Rund 77 Prozent der derzeit abgegebenen Rezensionen fielen positiv aus, wodurch der Shooter eine Einschätzung von „größtenteils positiv“ erhält. Die Spieler loben unter anderem, dass „Concord“ spaßig sei und viele Herausforderungen und Inhalte zum Freischalten biete. Kritisiert wird jedoch etwa, dass das Spiel hässlich sei und ein schlechtes Movement biete. Es gebe bessere, kostenlose Alternativen, schreiben einige Rezensenten.

Open-Beta zeichnete bereits düsteres Bild

Dass „Concord“ auf Steam nicht wirklich aus dem Quark kommt, zeichnete sich bereits durch die Open-Beta ab, die im Juli abgehalten wurde. Gerade einmal 2.388 gleichzeitige Spieler konnte der Shooter damals zur Hochzeit auf Steam anziehen. Daraufhin fiel der Titel auf der Plattform auch aus der Liste der 750 meistgewünschten Spiele.

Auch die ersten Reviews zu „Concord“ bieten eher ein durchwachsenes Bild. Auch die professionellen Kritiker loben dabei die Kämpfe und auch die Grafik wird positiv hervorgehoben. Als negativ werden unter anderem die klassischen Spielmodi, der Preis sowie die mittelmäßigen Maps betrachtet.

Quelle: Forbes, Steam, SteamDB

Weitere Meldungen zu Concord.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren