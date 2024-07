Concord: Enttäuschend – Open-Beta zieht kaum Steam-Spieler an

Wird "Concord" an die Erfolge von "Helldivers 2" anknüpfen? Das darf bezweifelt werden. Die Steam-Zahlen der Open-Beta enttäuschen ebenfalls.

Mit “Helldivers 2” konnten Sony Interactive Entertainment und Arrowhead riesige Erfolge feiern. Der Shooter ist ein Teil der neuen Live-Service-Strategie, die in diesem Fall aufging, auch wenn die Zahlen mittlerweile rückläufig sind.

Auch “Concord” sollte das Live-Service-Portfolio des PS5-Herstellers stärken. Doch es scheint, dass zumindest PC-Spieler kaum Interesse am Debütspiel des Entwicklers Firewalk Studios haben. Nachdem die geschlossene Beta mit enttäuschenden Steam-Zahlen abgeschlossen wurde, konnte die offene Beta kaum mehr Spieler mobilisieren.

Open-Beta-Peak bei nur 2.388 Steam-Spielern

Am Wochenende der offenen Beta wurde auf Steam ein Peak von nur 2.388 gleichzeitigen “Concord”-Spielern erreicht, wie ein Blick auf SteamDB deutlich macht. In den vergangenen 24 Stunden waren es sogar nur 1.117 Spieler.

Zum Vergleich: “Helldivers 2” erreichte in den ersten zehn Tagen nach dem Launch Peaks zwischen 60.000 und 388.000 Spielern auf Steam. Später wurden weitere Rekorde erzielt, wohlgemerkt als kostenpflichtiges Spiel. Die offene “Concord”-Beta war hingegen für alle interessierten Spieler frei zugänglich.

Ein Vergleich der Steam-Peaks von „Helldivers 2“ und der „Concord Beta“. (Quelle: SteamDB)

Steam ist nicht die einzige Plattform, auf der “Concord” in der Beta-Version spielbar war. Hinzu kommen der Epic-Store und für PS5-Spieler das PlayStation-Network. Vor allem bei der letzten Gruppe ist es eine spannende Frage, wie viele Spieler in die Beta hineingeschnuppert haben und vielleicht sogar eine Bestellung aufgeben.

In den Vorbesteller-Charts des PlayStation-Stores befindet sich der First-Party-Titel von Sony Interactive Entertainment nur auf den Plätzen 38 (Deluxe-Edition) und 47 (Standardversion).

Über die Gründe kann viel spekuliert werden. Aber wie Olaf in unserem Anspielbericht bereits anmerkte, macht “Concord” vieles richtig, aber wirkt gleichzeitig wie ein Best-of verschiedener anderer Genre-Vertreter, ohne sich klar abheben zu können:

Ebenfalls könnte die PSN-Plicht auf Steam einige Spieler abgeschreckt haben, während “EA Sports College Football 25” in den vergangenen Tagen zu einem der größten Hype-Titel des Jahres wurde und viele Spieler anzog. Doch auch auf Twitch und Co. war kaum Interesse an „Concord“ zu erkennen.

Wie geht es mit “Concord” weiter? Fraglich ist, wie viele Spieler insgesamt an den Beta-Wochenenden teilnahmen. Die Vollversion erscheint erst am 23. August 2024, sodass genügend Zeit bleibt, um die Daten zu analysieren und mögliche Entscheidungen zu treffen.

