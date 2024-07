EA Sports College Football 25: 110 Euro teure Early-Access-Version zieht 2,2 Millionen Spieler an

Zehn Jahre lang mussten Spieler auf “EA Sports College Football 25” warten. Und die Nachfrage macht deutlich, dass Electronic Arts eine wahre Goldgrube verschlossen hielt. Die ersten offiziellen Zahlen sind da und beeindrucken.

In einer offiziellen Pressemitteilung zum gestrigen Release des Spiels verkündete EA, dass während des Early-Access-Zeitraums nicht weniger als 2,2 Millionen Spieler den Sporttitel gespielt haben. Diese Zahl macht deutlich, dass Kunden durchaus gewillt sind, für einen Frühzugang mehr Geld auf den Tisch zu legen.

EA Sports verweist auf eine spektakuläre Resonanz

Einen Zugang zum Early Access hatten Käufer der 109,99 Euro teure Deluxe Editon von “EA Sports College Football 25”. Sie ist ebenfalls im MVP-Bundle enthalten, das mit 159,99 Euro zu Buche schlägt und zusätzlich die Deluxe-Editon von “Madden NFL 25” umfasst.

2,2 Millionen Spieler sind nicht zwangsläufig 2,2 Millionen Verkäufe. Aber fest steht: Nutzer der EA Play-Testversion sind nicht inbegriffen. Hier kamen noch einmal 600.000 Spieler hinzu.

„Dieses Spiel ist für die Fans und die Resonanz, die wir aus dem gesamten College-Bereich, von Sportlern, Entwicklern, Prominenten und der Kern-Community erhalten haben, war einfach spektakulär“, so Daryl Holt, Senior Vice President und Group General Manager bei EA Sports. „Wir freuen uns riesig, mit dem heutigen Start Millionen weitere Spieler im Spiel begrüßen zu dürfen.“

Der Massenmarkthit, den diese Generation braucht?

Laut Mat Piscatella von Circana lasse der Player Engagement Tracker des Unternehmens darauf schließen, dass “EA Sports College Football 25” tatsächlich der „Massenmarkthit sein könnte, den diese Konsolengeneration jetzt wirklich braucht.“

Die Daten hätten ergeben, dass das Spiel am 17. Juli 2024 bei den täglich aktiven US-Nutzern auf Xbox auf Platz 3 und auf PS5 auf Platz 4 lag, wobei der neue Hit nur hinter Titeln wie “Call of Duty”, “Fortnite” und “Grand Theft Auto 5” zurückblieb. In Ländern, in denen Football weniger populär ist, ergibt sich freilich eine andere Situation.

Early Access oder Late Access?

Nachdem der Early Access von “EA Sports College Football 25” am 16. Juli 2024 freigeschaltet wurde, folgte am 19. Juli 2024 der reguläre Launch. Hier lässt sich allerdings über die Definition streiten. Denn im Grunde erfolgte die Veröffentlichung des Spiels am 16. Juli 2024 und Spieler, die nicht gewillt waren, 30 Euro mehr für den Frühstart und 4.600 College-Football-Punkte (Wert etwa 40 Euro) auf den Tisch zu legen, mussten drei Tage länger warten.

Die genannten College-Football-Punkte werden für das Ultimate-Team-Roaster eingesetzt. Sie sind in verschiedenen Paketen erhältlich, die zwischen 9,99 Euro (1.050 Punkt) und 149,99 Euro (18.500 Punkte) kosten.

