Concord: Early-Access-Beta mit überschaubaren Steam-Zugriffen

Seit dem vergangenen Freitag findet die mehr oder weniger öffentliche Beta-Phase von “Concord” statt. Einen Zugriff darauf erhalten zunächst Vorbesteller des Spiels. Auf der PS5 können ebenfalls Mitglieder von PlayStation Plus teilnehmen, wie kurzfristig entschieden wurde.

Doch wie erfolgreich ist die Early-Access-Beta und wie viele Leute griffen darauf zu? Da Steam recht transparent ist und die Zugriffszahlen auf Spiele analysiert werden können, lässt sich die Frage zumindest für den PC beantworten.

Steam-Peak bei nur 1.124 Spielern

Den Erhebungen von SteamDB kann entnommen werden, dass nur bis zu 1.124 Spieler gleichzeitig in der Early-Access-Beta von “Concord” unterwegs waren.

Nach diesem Peak sank die Zahl der gleichzeitigen “Concord”-Spieler auf Werte zwischen 217 und 933 Steam-Spieler. An anderen Stellen heißt es auch, dass weltweit “in der Regel” 100 bis 200 Leute online waren, aber das lässt sich mit den tatsächlichen Zahlen nicht belegen.

Hierbei ist zu beachten, dass auf dem PC zunächst nur Spieler teilnehmen können, die eine Vorbestellung aufgaben. Gleiches gilt für Spieler, die über den Epic-Store in die Beta hineinschnuppern. Jeder Vorbesteller bekam insgesamt fünf Codes.

Gleichzeitig wird ein PSN-Konto benötigt, was für viele PC-Spieler eine Hürde gewesen sein könnte. Wir erinnern uns an die Kontroverse rund um “Helldivers 2”.

Wie sieht es auf der PS5 aus?

Wie viele Spieler die Early-Access-Beta von „Concord“ auf der PS5 genutzt haben, ist nicht bekannt. Hier wurde zwar behauptet, dass “in der Regel” schätzungsweise „300 bis 400 Spieler” gleichzeitig in der Beta aktiv waren. Allerdings bezogen sich derartige Berichte auf einen Tweet, in dem die Steam-Zugriffe mit den Zugriffen auf der PS5 verwechselt wurden.

“Ich frage mich, warum PS-Plus-Mitglieder nicht wirklich an der Beta dieses Spiels interessiert sind. Es gibt buchstäblich Millionen von PS-Plus-Abonnenten, aber kaum 300 Spieler spielen ein brandneues Spiel in der Beta”, so ein Twitter/X-User, der recht ahnungslos die Steam-Ergebnisse kommentierte.

Zur PS5-Version von “Concord” liegen keine Angaben vor. Da der Early Access allen PS-Plus-Mitgliedern offensteht, dürfte die Zahl hier deutlich höher liegen.

Spielerberichte legen nahe, dass “Concord” besser als der Ruf ist, auch wenn es zu sehr gegensätzlichen Meinungen kam. Nach wie vor könnt ihr in unserer Umfrage eure Stimme einfließen lassen:

Die Early-Access-Beta von “Concord” endet heute Abend, nachdem sie der offiziellen Angaben zufolge nur bis gestern laufen sollte. Die komplett offene Beta folgt am 18. Juli 2024. Hier bleibt abzuwarten, wie sich die Steam-Zahlen entwickeln.

