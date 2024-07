Concord Beta: Begeistert oder enttäuscht? Umfrage zu den ersten Spieleindrücken

Die Beta von “Concord” wurde am Freitag gestartet. Teilnehmen können zunächst nur Spieler, die für den Early Access berechtigt sind. Dazu gehören Vorbesteller und Inhaber einer PS-Plus-Mitgliedschaft. Der Download erfolgt im PlayStation-Store.

Die Early-Access-Beta von “Concord” läuft bis zum 14. Juli 2024, bevor am 18. Juli 2024 die komplett offene Beta folgt. Weitere Einzelheiten zu den zwei Testphasen haben wir in dieser Meldung zusammengefasst.

Was haltet ihr nach den Beta-Eindrücken von Concord?

Nachdem Early-Access-Teilnehmer seit gestern Abend in der Lage sind, sich in “Concord” zu stürzen, wollen wir von euch wissen, wie euer erster Eindruck ist. Könnte aus dem Shooter ein erfolgreiches Spiel werden, das an die Erfolge von “Helldivers 2″ anknüpfen kann?

Teilt eure Meinung in den Kommentaren mit oder gebt einfach eure Stimme ab, wobei wir der Einfachheit halber auf das Schulnotensystem setzen:

“Concord” wurde im Jahr 2023 angekündigt. Es ist das erste Spiel des Entwicklerstudios Firewalk, das sich aus Veteranen hinter “Destiny”, “Call of Duty” und anderen bekannten Spielen zusammensetzt.

Späteres Videomaterial war weniger überzeugend und ließ bei vielen Spielern Skepsis aufkommen. Hier sorgte Firewalk im vergangenen Juni für Klarheit. Zwischenzeitlich wurden ebenfalls Vorschauberichte veröffentlicht, die positiver stimmten und von reichlich Gameplay begleitet wurden.

Die finale Version von “Concord” erscheint am 23. August 2024 in zwei Versionen. Dazu gehört die Standardfassung für 39,99 Euro und die Deluxe-Edition für 59,99 Euro. Letztere enthält unter anderem einen 72-stündigen Early Access.

Nachfolgend sind die Editionen im PlayStation-Store aufgelistet:

“Concord” ist ein Teil der Live-Service-Strategie von Sony, die neben den großen Singleplayer-Blockbustern wie “God of War” zu einem festen Standbein werden soll. Immerhin investieren Spieler die meiste Spielzeit in Live-Service-Games, wie Statistiken regelmäßig verdeutlichen.

