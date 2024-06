Concord: Nach Kritik am Enthüllungs-Trailer – Firewalk klärt auf

Nach der Vorstellung von „Concord“ im Rahmen der jüngsten State of Play-Show zeigten sich viele Spieler kaum angetan. Zu wenig konnte der gezeigte Trailer überzeugen. Inzwischen liegen zuversichtlichere Vorschauberichte vor.

Während des zugrundeliegenden Preview-Events äußerte sich Kim Kreines, Director of IP, zur vorherigen Enttäuschung der Spieler und ordnete die Dinge ein.

So sei der Trailer nur ein winziger Teil dessen gewesen, was das Spiel ausmache. Immerhin hat Firewalk jahrelang an der Umsetzung von „Concord“ gearbeitet. Im fertigen Shooter sei wesentlich mehr enthalten als das, was man in den wenigen Augenblicken eines Trailers zeigen konnte.

„Ja, dieser Trailer“, betonte der Director. „Dieser Moment ist ein so kleiner Ausschnitt von allem, woran wir jahrelang gearbeitet haben. Wir freuen uns auf das Spiel und die IP und darauf, dass das Spiel in die Hände der Leute gelangt.“

Spieler sollen sich in die Charakter-Tiefe verlieben

Kreines gab an, dass sich Firewalk darauf freut, die neue IP zu starten und den Käufern die Möglichkeit zu geben, das Spiel in den Händen zu halten. Im Interview setzte der Entwickler besonders darauf, dass sich die Spieler in die Tiefe der Charaktere von „Concord“ verlieben werden.

„Ich freue mich sehr darauf, wenn die Leute sich in den Galactic Guide vertiefen, wenn sie sich dafür entscheiden, und wenn unsere Vignetten wöchentlich erscheinen. Sie werden sich in die Tiefe der Charaktere verlieben. Nichts davon bekommt man mit einem winzigen Stück davon vermittelt“, ergänzte Kreines.

Firewalk, das Entwickler-Studio hinter „Concord“, gehört zu Sony und wurde vor der Übernahme im Jahr 2018 von ehemaligen Bungie- und Activision-Mitarbeitern gegründet. Bei „Concord“ handelt es sich um das erste Spiel des Studios.

Beta startet in Kürze und so nehmt ihr teil

Mittlerweile gibt es tiefergehende Informationen zu den Beta-Phasen. So findet die erste Test-Phase vom 12. bis 14. Juli 2024 statt. Schließlich soll „Concord“ schon am 23. August 2024 veröffentlicht werden. Die Vorbestellungen sind seit dem 6. Juni 2023 freigeschaltet. Vorbesteller erhalten einen frühen Zugang zu den Beta-Tests des Spiels.

Um was geht es in Concord?

„Concord“ ist ein PvP-Shooter. Zur Wahl stehen insgesamt sechs verschiedene Spiel-Modi, bei denen Spieler in Gruppen von fünf gegen fünf antreten. Anfänglich sollen 16 Charaktere, Freegunner genannt, für den Kampf verfügbar sein – jeder davon mit einzigartigen Fähigkeiten, die den Spielablauf beeinflussen können. Weitere Freegunner werden im Laufe der Zeit ins Spiel hinzugefügt.

Wöchentliche Cutscenes sollen die Story des Spiels weiter vorantreiben. Für das Standard-Spiel werden zu Release 39,99 Euro fällig. Pay-2-Win-Mechaniken werde es nicht geben. Wer möchte, kann sich jedoch kosmetische Inhalte gegen Echtgeld kaufen.

