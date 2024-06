Concord: Entwickler über die Monetarisierung des Helden-Shooters

Gestern sind ein paar Hands-On-Berichte zu „Concord“ online gegangen. Unter anderem hatte Videogameschronicle die Gelegenheit, den kommenden Helden-Shooter von Sony anzutesten. Zusätzlich haben die verantwortlichen Entwickler dem britischen Videospielmagazin mitgeteilt, wie die Monetarisierung aussehen wird.

Um Pay-2-Win-Mechaniken müsst ihr euch offenbar keine Sorgen machen. Denn wie Director Kim Kreines mitteilte, werden lediglich kosmetische Inhalte zum Kauf angeboten.

Das volle Erlebnis für alle Spieler

Es gibt rein kosmetische Teile, die man kaufen kann, um das Aussehen des Charakters weiter zu individualisieren. Diese haben keinen Einfluss auf das Gameplay. Wir sind der festen Überzeugung, dass das volle Erlebnis für alle unsere Spieler verfügbar sein sollte. Director Kim Kreines über die Monetarisierung von „Concord“

Neben kosmetischen Dingen kommen im Laufe der Zeit verschiedene Inhalte wie Charaktere, Modi und Maps hinzu. Dafür müsst ihr natürlich nichts zahlen.

Interessieren euch optische Inhalte nicht, müsst ihr lediglich einmal 39,99 Euro zahlen. So viel kostet die Standard Edition von „Concord“. Alternativ gibt es noch eine Deluxe Edition, die neben 16-Charakter-Skins und dem Monarchen-Paket einen 72-stündigen Early Access bietet.

Darüber hinaus haben die Entwickler bekanntgegeben, wann die Beta-Phase von „Concord“ startet. Alle Infos dazu haben wir mit diesem Artikel geliefert:

Die Veröffentlichung von „Concord“ findet am 23. August für PS5 und PC statt. In diesem teambasierten First-Person-Shooter messt ihr euch in 5-gegen-5-Modi mit anderen Spielern. Jeder verfügbare Held besitzt individuelle Fähigkeiten und eine eigene Geschichte. Mit der Zeit sollen übrigens immer wieder neue Inhalte eingeführt werden.

