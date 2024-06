Concord: Beta-Termine angekündigt und Informationen zum Early Access

Vor wenigen Wochen hatten Sony Interactive Entertainment und die Firewalk Studios den Helden-Shooter „Concord“ ausgiebig vorgestellt. Nun haben die Verantwortlichen auf dem offiziellen PlayStation Blog die konkreten Termine für die Beta-Phase bekanntgegeben.

Demnach wird die erste Beta vom 12. bis zum 14. Juli 2024 auf der PlayStation 5 und dem PC stattfinden. Allerdings wird dieses Testwochenende hinter einem Early Access versteckt sein und ausschließlich für Vorbesteller des Spiels zur Verfügung stehen. Wer sich jedoch eine beliebige Version von „Concord“ vorbestellt, erhält auch vier zusätzliche Codes für den Early Access.

Alle anderen Spieler haben die Chance den Shooter vom 18. bis zum 21. Juli 2024 ausgiebig anzutesten. Dann wird nämlich eine offene Beta stattfinden. Im Rahmen der Testphase wird bereits eine Crossplay-Unterstützung optional bereitstehen.

Doch welche weiteren Inhalte sind in der „Concord“-Beta enthalten?

Erhaltet einen vollen Eindruck von Concord!

Unter anderem hat man die Möglichkeit all 16 Freegunners zu spielen, die auch zum Launch der Vollversion zur Verfügung stehen werden. Somit sollte auch jeder einen passenden Charakter für den eigenen Spielstil finden können. Darunter finden sich Haymar, Vale, Lennox, 1-ZIG, Sternspross, It-Z, Teo, Bazz und weitere.

Des Weiteren werden insgesamt fünf unterschiedliche Karten spielbar sein. Demnach wird man im Early Access die ersten Schritte auf Freewater, Wassergefahr. Sternenkammer und Schockgefahr machen können. Im Rahmen der offenen Beta werden wiederum die Knochenminen hinzukommen.

Selbstverständlich wird „Concord“ auch verschiedene Spielmodi bieten. In „Trophäenjagd“ erlebt ihr einen Modus mit Respawns, in dem ihr die Gegner ausschalten und ihre Kopfgeldkarten sammeln müsst. Wer zuerst die Zielpunktzahl erreicht, gewinnt die Partie.

In „Frachtauftrag“ wird man auf Respawns verzichten. Dafür müsst ihr das robotische Paketliefersystem erreichen, es in Zonen platzieren und letzten Endes beschützen. Bei „Konflikt“ handelt es sich wiederum um einen rundenbasierten Spielmodus ohne Respawns. Die Teams müssen die Kontrolle über eine einzelne Eroberungszone an einem zentralen Ort erlangen.

Des Weiteren wird in der offenen Beta die „Gebietskontrolle“ hinzugefügt. In diesem müsst ihr die Kontrolle über mehrere Eroberungs- und Kontrollzonen erlagen. Dabei solltet ihr zwei oder mehr Zonen erobern, um Punkte zu sammeln und die Zielpunktzahl zu erreichen.

Abschließend wird auch der Beginn der Geschichte der Northstar-Crew erzählt. Dadurch solltet ihr zum offiziellen Launch von „Concord“ am 23. August 2024 bereit für die Action sein.

