Concord: Beta startet am Freitag auch für PS-Plus-Mitglieder – Uhrzeit, Preload und mehr

"Concord" lädt zur Beta ein, die am Freitag zunächst in die Early-Access-Phase startet. Teilnehmen können daran Vorbesteller als auch PS-Plus-Mitglieder.

“Concord” nähert sich der Veröffentlichung. Zuvor können interessierte Spieler an zwei Beta-Phasen teilnehmen, von denen sich eine an PS-Plus-Mitglieder und Vorbesteller richtet. Interessanterweise war der Beta-Early-Access zunächst nur für Vorbesteller geplant.

Das Beta-Early-Access-Wochenende zu “Concord” startet am morgigen Freitag auf PS5 und PC. Los geht es um 19 Uhr. Der PS5-Preload ist ab heute um 19 Uhr möglich, sodass Teilnehmer ihre Zeit nach dem Start der Beta nicht mit dem Download verplempern müssen.

Nächste Woche, von Donnerstag, dem 18. Juli, bis Sonntag, dem 21. Juli, folgt die offene Beta, die für alle Spieler geöffnet ist.

Die Termine noch einmal in der Übersicht:

Der Early-Access der Beta beginnt am 12. Juli um 19 Uhr und dauert bis zum 14. Juli.

PS5-Spieler können am 11. Juli ab 19 Uhr mit dem Preload beginnen.

PC-Spieler können den Download auf Steam am 12. Juli um 19 Uhr starten.

Die reguläre Beta beginnt am 18. Juli und läuft bis zum 21. Juli.

Verfügbare Freegunner, Maps und Modi

Während des Early-Access und der Open-Beta von „Concord“ können alle 16 Freegunner, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbar sind, freigeschaltet werden.

Im Zuge des Beta-Early-Access-Wochenendes sind drei Spielmodi verfügbar: Konflikt, Trophäenjagd und Frachtauftrag. Erkundet werden vier verschiedene Karten: Freewater, Sternenkammer, Wassergefahr und Schockgefahr.

Mit dem Start der offenen Beta von “Concord” kommt ein weiterer Spielmodus namens Gebietskontrolle hinzu. Und mit Knochenminen schalten die Entwickler eine zusätzliche Map frei.

Spieler, die am Early-Access teilnehmen, können ihren Fortschritt in der offenen Beta fortsetzen. Firewalk weist aber darauf hin, dass der Fortschritt aus beiden Betas mit der offiziellen Veröffentlichung von “Concord” am 23. August verfällt.

Erhalten bleiben hingegen ein paar Boni, die sich Spieler verdienen können. Dazu gehören ein FROG-Waffen-Anhänger („FROG“ steht für „From Orbit to Ground“), das Symbol und die Visitenkarte „Sternenschimmern“.

Über die Anforderungen der PC-Version berichteten wir auf PLAY3.DE schon vor einigen Tagen:

“Concord” ist ein 5v5-Team-Shooter, bei dem Spieler als „Freegunner“ antreten und gegen gegnerische Teams antreten müssen. Informationen zur Monetisierung des Shooters wurden jüngst geteilt. Der Debüttitel von Firewalk erscheint am 23. August 2024 für PS5 und PC.

