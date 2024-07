Concord: Kurz vor dem Start der Beta – Systemanforderungen der PC-Version enthüllt

In Kürze startet der kompetitive Multiplayer-Shooter "Concord" in die geschlossene Beta. Passend dazu bestätigten die Entwickler der Firewalk Studios die Systemanforderungen der PC-Version.

Bei ihrem kommenden Multiplayer-Shooter „Concord“ setzen die Entwickler der Firewalks Studio auf eine Beta, um mögliche Fehler aufzuspüren und Feedback seitens der Community zu sammeln.

Los geht es mit der geschlossenen Beta, die Ende der Woche startet. Passend zum nahenden Start der Closed-Beta enthüllten die Firewalk Studios die Systemanforderungen der PC-Version von „Concord“. Unabhängig davon, in welchen Settings ihr den PvP-Shooter spielen möchtet, sind eine SSD und 30 Gigabyte freier Speicher Pflicht.

Was euer System sonst noch leisten muss, um „Concord“ in den jeweiligen Darstellungs-Modi zu stemmen, verrät euch ein Blick auf die folgende Übersicht.

Diese Inhalte bietet die Beta

Offiziellen Angaben zufolge ermöglicht euch die Beta einen ausführlichen Blick auf das, was „Concord“ spielerisch wie inhaltstechnisch zu bieten hat. Zum einen wird es euch ermöglicht, alle 16 Charaktere zu spielen, die zum Launch in „Concord“ enthalten sind. Des Weiteren startet die geschlossene Beta mit vier Karten.

Im Zuge der offenen Beta gesellt sich eine weitere Karte hinzu. Hinzukommen unterschiedliche Spielmodi, die für die nötige Abwechslung sorgen sollen. Darunter die „Trophäenjagd“, in der ihr eure Widersacher ausschalten und deren Kopfgeldkarten sammeln müsst. Dadurch sammelt ihr Punkte und verhelft eurem Team im besten Fall zum Sieg.

In „Frachtauftrag“ wiederum geht es darum, das robotische Paketliefersystem zu erreichen, es in Zonen zu platzieren und anschließend zu beschützen. „Konflikt“ versteht sich als ein Modus ohne Respawns, in dem die Teams vor der Aufgabe stehen, die Kontrolle über eine einzelne Eroberungszone an einem zentralen Ort erlangen.

Ebenfalls mit von der Partie ist „Gebietskontrolle“. Ein Modus, in dem ihr die Kontrolle über ausgewählte Eroberungs- und Kontrollzonen erringen müsst.

Wann startet die Beta?

Die Beta zu „Concord“ findet in zwei unterschiedlichen Phasen statt. Los geht es mit der geschlossenen Beta. Diese startet am Freitag, den 12. Juli 2024 und findet bis zum 14. Juli 2024 statt. An der Closed-Beta dürfen alle Vorbesteller des Multiplayer-Shooters teilnehmen. Zudem erhalten alle, die „Concord“ vorbestellen, vier weitere Keys, die sie verschenken können.

Die offene Beta startet am 18. Juli 2024 und bietet allen Interessenten bis zum 21. Juli 2024 die Möglichkeit, „Concord“ ausführlich anzuspielen und den Entwicklern der Firewalk Studios Feedback zukommen zu lassen.

Als nächstes steht der Launch der Vollversion von „Concord“ an. Diese erscheint am 23. August 2024 für den PC und die PS5.

