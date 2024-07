PS5 & PS4: König Fußball dominiert die Vorbesteller-Charts im PSN

Nach dem Early-Access-Erfolg von "EA Sports College Football 25" stellt sich die Frage, welches Edition als Nächstes frühe Käufer gewinnen kann. Und der Sieg geht an ein Spiel desselben Publishers.

Vorbestellungen geben oft einen guten Hinweis darauf, welche Spiele und Marken bei den Spielern besonders gefragt sind. Und ein Blick auf die Rangliste der letzten vollen Juli-Woche zeigt, dass König Fußball momentan die meisten frühen Käufer mobilisieren kann.

“EA Sports FC 25” ist aktuell die „meistverkaufte Vorbestellung“ im PlayStation-Store, wobei vor allem die kostspielige Ultimate-Edition vorzeitig im virtuellen Warenkorb landet. Sie gewährt einen Vorabzugriff von sieben Tagen. Und wie der Early-Access von “EA Sports Collage Football 25” deutlich machte, greifen Spieler auch bei höheren Preisen beherzt zu und legen damit früher los.

Neben dem Frühzugang umfasst die Ultimate Edition von “EA Sports FC 25” jeweils ein Hero- und ein Profi-Item für Ultimate-Team, 4.600 FC Points mit einem Wert von etwa 40 Euro, einen Profi-Evolution-Slot, Vorabzugriffs-Rush-Boni und alle Vorbesteller-Inhalte der Standardversion. Dafür werden rund 110 Euro fällig.

Die Standardversion von “EA Sports FC 25” kostet rund 30 Euro weniger und landete auf dem zweiten Rang der Vorbesteller-Charts im PlayStation-Store. Spieler, die wissen möchten, was der diesjährige Fußballtitel zu bieten hat, werden in unserer Vorschau samt der ersten Spielerfahrungen fündig. Olaf konnte jüngst einen Blick auf “EA Sports FC 25” werfen:

Auch Call of Duty Black Ops 6 mobilisiert viele Vorbesteller

Die zwei weiteren Plätze gingen an “Call of Duty: Black Ops 6″. Auch hier war die knapp 110 Euro teure Vault-Edition erfolgreicher als die 30 Euro günstigere Standardversion mit Cross-Gen-Zugriff. Es folgt die 149,99 Euro teure “NBA 2K25 Hall of Fame Edition”. Sie umfasst neben dem Spiel 100.000 VC, Inhalte für “Meine Karriere”, eine MyTEAM Promo-Box, den Saison 1-Pro-Pass und ein 12-monatiges NBA League Pass-Abo.

Ebenfalls vor dem Launch gefragt sind unter anderem “Dragon Ball Zero: Sparking! Zero” in der Ultimate-Edition, der “Landwirtschafts-Simulator 25” und “Star Wars Outlaws” in der Ultimate-Edition.

Nachfolgend die Rangliste der laut Sony meistverkauften Vorbestellungen:

EA Sports FC 25 – Ultimate Edition €109,99 EA Sports FC 25 €79,99 Call of Duty: Black Ops 6 – Vault Edition €109,99 Call of Duty: Black Ops 6 €79,99 NBA 2K25 – Hall of Fame Edition €149,99 Dragon Ball: Sparking! ZERO – Ultimate Edition €119,99 Throne and Liberty – Standard-Frühzugang €39,99 Landwirtschafts-Simulator 25 €59,99 Throne of Liberty – Frühzugang Ultimativ €99,99 Landwirtschafts-Simulator 25 – Year 1 Bundle €89,99 Star Wars Outlaws – Ultimate Edition €139,99 Black Myth: Wukong – Digital Deluxe Edition €79,99 Black Myth: Wukong €69,99 The Casting of Frank Stone – Deluxe Edition €49,99 NBA 2K25 – All-Star Edition €99,99 F1 Manager 2024 – Deluxe Edition €44,99 Star Wars Outlaws €79,99 Astro Bot €69,99 Assassin’s Creed Shadows – Ultimate Edition €129,99 F1 Manager 2024 €34,99

Wie üblich fällt auf, dass häufig kostspielige Editionen gelistet sind. Das lässt vermuten, dass einerseits die Frühzugänge locken und auf der anderen Seite vor allem überzeugte Fans einen frühen Kauf wagen und dabei das volle Paket mitnehmen. Die jüngsten Download-Charts des PlayStation-Stores hält der verlinkte Artikel parat.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren