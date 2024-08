Concord: Server sind online – Launch-Trailer und Testwertungen zum PVP-Shooter

Am heutigen Freitag ist „Concord“ für PlayStation 5 und PC erschienen. Seit 19 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit sind die Server des Helden-Shooters online.

Falls ihr Interesse habt, könnt ihr euch das Game zum Preis von 39,99 Euro kaufen. Wer von einigen Zusatzinhalten profitieren möchte, sollte wiederum zur Deluxe-Edition für 59,99 Euro greifen. Das Game ist im PlayStation Store, Epic Games Store und bei Steam verfügbar.

Wie bei jeder Veröffentlichung hat Sony Interactive Entertainment einen Launch-Trailer hochgeladen.

Die ersten paar Testwertungen sind inzwischen auch verfügbar. Fünf Stück sehen wir aktuell auf Metacritic. Das Resultat davon ist ein Metascore in Höhe von 69 Punkten. Bei dieser geringen Anzahl an Reviews ist der Wert natürlich nicht aussagekräftig.

Allerdings deutet sich an: Wie die User ist auch die Presse nicht wirklich begeistert.

Lob aber auch viel Kritik für Concord

Mit 80 Punkten stammt die höchste Wertung von Jeuxvideo. Das französische Gaming-Magazin lobt das großartige Schießgefühl, die 16 gelungenen Helden, die einwandfreie Technik und künstlerische Leitung. Kritisiert werden wiederum die zu klassischen Spielmodi und das geschaffene Universum, was sich aber noch verbessern lässt.

Von Hobby Consolas gibt es 72 Punkte. Positiv hervorgehoben wird das gelungene Gameplay und das traditionelle Fortschrittssystem, was den Spieler zurück in einfachere Zeiten verfrachtet. Doch leider fehlt es dem Spiel an Persönlichkeit.

Game Rant vergibt 70 Punkte. Der Tester lobt zuerst die Kämpfe und die Grafik. Doch wegen des Preisschildes, des Charakter-Designs und des fehlenden Interesses der Öffentlichkeit werde „Concord“ wohl keine richtige Chance bekommen.

Das CGMagazine gibt dem Spiel nur 65 Punkte. Zwar seien interessante Ideen vorhanden, aber der Live-Service, das glanzlose Game Design und die mittelmäßigen Maps sorgen für eine eher mittelmäßige Spielerfahrung.

Das Schlusslicht bildet Multiplayer.it. Hier reichte es für gerade einmal 60 Punkte. Im Fazit wird lediglich der Preis negativ erwähnt, was in einem Free-2-Play-Genre das Scheitern bedeuten könnte.

Die aktuelle Spieler-Zahl auf Steam lässt schon mal einen Flop vermuten, was nach dem negativen Feedback der letzten Monate nicht überraschend ist. Gerade einmal lausige 620 Spieler sind gerade aktiv, dafür sind zumindest die Rezensionen überwiegend positiv. Wie sich die Anzahl an aktiven Nutzern in den kommenden Tagen entwickelt, werden wir voraussichtlich in einem separaten Artikel mitteilen.

Weitere Meldungen zu Concord.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren