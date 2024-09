PS5 Pro: Box-Design bekannt – Händler listen Konsole

Nach langen Spekulationen und Gerüchten hat Sony die PS5 Pro in der vergangenen offiziell vorgestellt. Die leistungsstärkere Variante der PS5 richtet sich an Gamer, die mehr Grafikleistung haben möchten – gleichzeitig aber auch bereit sind, deutlich mehr zu bezahlen.

Nach der Vorstellung der Konsole wurde auch das endgültige Verpackungsdesign enthüllt. Es landete bei ersten Händlern im Produktkatalog.

Händler bereiten sich auf den Verkauf vor

Die Vorbestellungen für die PS5 Pro starten offiziell am 26. September 2024, zunächst allerdings über PlayStation Direct. Es ist wohl ein Versuch von Sony, den Wiederverkauf der Konsole durch Scalper zu unterbinden.

Im stationären Handel sowie bei Online-Shops wird die Konsole ab dem 10. Oktober 2024 vorbestellbar sein. Und hier gingen erste Anbieter in die Offensive. Zum Beispiel listet Best Buy die neue Konsole und zeigt zugleich die Produktverpackung, die Interessenten später in der Hand halten werden.

Der Karton ist weitgehend schwarz, wodurch die weiße PS5 Pro besser zur Geltung kommt. Gleichzeitig steht die Verpackung mit der bisherigen Strategie in Einklang: Auch bei der digitalen Edition der Basis-PS5 ist es ein schwarzer Karton. Wie wir wissen, wird die PS5 Pro zunächst ohne Disk-Laufwerk im Lieferumfang verkauft. Es kann optional angebracht werden.

So sieht das Box-Design der PS5 Pro aus.

Auch der offizielle Webauftritt der PS5 Pro ist mittlerweile verfügbar. Dort werden noch einmal die wichtigsten Funktionen der Konsole recht werbelastig zusammengefasst.

PSSR und schnelleres Rendering

Die PS5 Pro beeindruckt mit deutlichen Leistungssteigerungen im Vergleich zur Standardversion. So verspricht Sony bis zu 45 Prozent schnelleres Rendering. Ein echter Game-Changer könnte allerdings PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) sein. Das Feature bietet ein KI-gestütztes Hochskalieren von Inhalten, was Ressourcen schont und zu einem besseren visuellen Ergebnis führen soll.

Auf der verlinkten Webseite schreibt Sony dazu: “Erlebe gestochen scharfe Bilder auf deinem 4K-Fernseher dank der verbesserten KI-Auflösung für ultrahochauflösende Spiele mit erstaunlicher Detailschärfe.”

Zu den weiteren Vorteilen der PS5 Pro gehören ein erweitertes Raytracing, 2 TB Speicherplatz und eine Game-Boost-Funktion, die auch älteren Spielen zu neuen Höhen verhelfen soll.

Die PlayStation 5 Pro wird ab dem 10. Oktober 2024 im regulären Handel verweilen. Die Vorbestellungen starten wie erwähnt am 26. September 2024 und sind zunächst nur über PlayStation Direct möglich. Landet die Konsole bei euch im Warenkorb?

