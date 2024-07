Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2: Remaster auf der Comic-Con entdeckt – Gerücht

In den vergangenen Jahren kam immer wieder das Gerücht auf, dass die beiden „Legacy of Kain: Soul Reaver“-Titel in Form von Remastern zurückkehren könnten.

Ein weiterer Hinweis auf die Neuauflagen versteckte sich in einer Umfrage, die Crystal Dynamics im Oktober 2022 veröffentlichte. Nur kurz nachdem das Studio bekannt gab, die Kontrolle über die Marke übernommen zu haben. Wenige Wochen nach der Veröffentlichung der Umfrage wies Crystal Dynamics darauf hin, von der Resonanz auf eine mögliche Rückkehr von „Legacy of Kain: Soul Reaver“ überwältigt zu sein.

Den nächsten Hinweis auf eine Rückkehr der beiden gefeierten Abenteuer erreichte uns kurz vor dem Wochenende. So entdecke ein Nutzer auf der San Diego Comic-Con einen möglichen Hinweis auf die Remaster.

Naht die offizielle Ankündigung?

Dieser könnte darauf hindeuten, dass Crystal Dynamics in der Tat die Ankündigung von Remastered-Versionen der beiden „Legacy of Kain: Soul Reaver“-Abenteuer vorbereitet. Zumal wir es hier nicht mit dem ersten Hinweis auf eine mögliche Rückkehr der seinerzeit sehr erfolgreichen Marke zu tun haben.

Anfang Juli enthüllten Crystal Dynamics und Bit Bot Media beispielsweise „Legacy of Kain: Soul Reaver – The Dead Shall Rise“. Einen Comic, der als Prequel zu den Videospielen fungiert. Die eigenständige Geschichte folgt Raziels Leben als Mensch bis zu seiner Verwandlung in einen von Kains vampirischen Leutnants.

Die Tatsache, dass Crystal Dynamics mit Partnern an Merchandise und dem erwähnten Comic arbeitet, befeuerte zuletzt immer wieder die Spekulationen um eine Rückkehr der „Legacy of Kain: Soul Reaver“-Spiele.

Crystal Dynamics hält sich weiter bedeckt

Auch wenn sich die Gerüchte um ein Comeback von „Legacy of Kain: Soul Reaver“ in den letzten Jahren hartnäckig hielten, äußerten sich die Verantwortlichen von Crystal Dynamics bislang nicht zu den Spekulationen der Community. Daher bleibt abzuwarten, in wie weit die auf der San Diego Comic-Con 2024 entdeckten Hinweise in der Tat auf eine baldige Ankündigung hindeuten.

Die Messe, die an diesem Wochenende stattfindet, würde sich als Schauplatz für eine Enthüllung der Remaster aber sicherlich anbieten. Warten wir die Entwicklung der nächsten Tage ab.

