Neues US-Gesetz: „Kauf“ digitaler Spiele bald nicht mehr möglich

Ein neues Gesetz, das in Kalifornien verabschiedet wurde, sorgt für Änderungen beim Verkauf von Spielen. Bald dürfen Begriffe wie „kaufen“ oder „erwerben“ in Online-Stores nicht mehr für digitale Produkte verwendet werden, wenn diese nicht tatsächlich in den Besitz des Käufers übergehen.

Das Gesetz, bekannt als AB 2426, wurde von Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom unterzeichnet und soll gegen irreführende Werbung bei digitalen Medien wie Spielen, Filmen und E-Books vorgehen.

Laut diesem neuen Regelwerk müssen Anbieter digitaler Inhalte ihre Kunden darüber informieren, dass sie lediglich eine widerrufbare Lizenz erwerben, anstatt vollständigen Besitz zu erlangen. Mit der Kennzeichnung soll verhindert werden, dass der Eindruck entsteht, die Nutzer würden uneingeschränkte Rechte an den gekauften Produkten erhalten.

Verbraucherschutz im Fokus des Gesetzes

Das neue Gesetz richtet sich an Plattformen wie etwa den PlayStation-Store sowie an Online-Spiele wie “The Crew“, das nach der Serverabschaltung in diesem Jahr unbrauchbar wurde. Auch der geplante Wegfall von Discovery-Inhalten löste Kontroversen aus.

Jacqui Irwin, Abgeordnete des kalifornischen Parlaments, betonte die Bedeutung des Gesetzes: „Da Einzelhändler sich immer mehr vom Verkauf physischer Medien abwenden, ist der Verbraucherschutz beim Kauf digitaler Medien immer wichtiger geworden.“

In Zukunft müssen angesprochene Stores zumindest in Kalifornien klarstellen, dass die Kunden nur eine Lizenz erwerben, die jederzeit entzogen werden kann. Diese Regelung gilt nicht für Plattformen, die Downloads anbieten, die dauerhaft und uneingeschränkt genutzt werden können.

Warum ist das Gesetz so wichtig? Spieler, die digitale Inhalte kaufen, erwerben in Wirklichkeit meist nur eine Nutzungsberechtigung, die in der Regel an ihren Account gebunden ist. Physische Versionen von Spielen, etwa auf Disk, können hingegen weiterverkauft oder verliehen werden – etwas, das bei digitalen Käufen nicht möglich ist.

Oft kommt die Erkenntnis erst spät:

Sony und andere Plattformen müssen nun ihre Produktbeschreibungen überarbeiten. Es wird erwartet, dass Begriffe wie „kaufen“ und „erwerben“ bald durch klarere Formulierungen ersetzt werden, die den Lizenzcharakter der Transaktionen deutlicher hervorheben. Das Ziel des Gesetzes ist es, Missverständnissen vorzubeugen und den Käufern die Einschränkungen bei digitalen Medien aufzuzeigen.

Werden andere Länder folgen?

Aktuell betrifft das Gesetz nur den US-Bundesstaat Kalifornien. Auf den europäischen Markt hat diese Regelung keine Auswirkungen, doch die Entscheidung könnte den Ton für zukünftige Gesetzgebungen in anderen Ländern angeben.

Die neuen Vorgaben bedeuten für Händler selbstverständlich keinen vollständigen Stopp von digitalen Transaktionen. Wie Jacqui Irwin betonte, bleibt der Verkauf digitaler Spiele weiterhin möglich, jedoch müssen die Anbieter den Kunden deutlicher machen, dass sie keine uneingeschränkten Eigentumsrechte erwerben.

Das Gesetz tritt Anfang nächsten Jahres in Kraft. Wer danach digitale Inhalte erwirbt, muss deutlicher über den Lizenzcharakter seiner „Käufe“ informiert werden.

Was haltet ihr von diesem Gesetz? Würdet ihr es euch wünschen, dass die tatsächlichen Besitzverhältnisse digitaler Inhalte im Allgemeinen besser kenntlich gemacht werden?

