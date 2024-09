PS5 und PS6: So möchte Sony die Spieleentwicklung beschleunigen

Im Zuge der stetigen Weiterentwicklung der PlayStation-Technologie plant Sony, den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen zu intensivieren, um die Spieleentwicklung effizienter zu gestalten.

In einem aktuellen Unternehmensbericht beschreibt das japanische Unternehmen, wie diese neuen Technologien die Produktionsprozesse verbessern sollen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Optimierung von Prozessen, die Entwickler dabei unterstützen, schneller und kostengünstiger zu arbeiten.

Der Einsatz von KI in der Spieleentwicklung

Sony betont im besagten Bericht, dass „Technologien gestärkt werden müssen, die Entwicklern dabei helfen können, den Wert ihres geistigen Eigentums auf effiziente und qualitativ hochwertige Weise zu maximieren“.

Darunter fallen unter anderem die Bereiche Sensorik, Echtzeit-3D-Verarbeitung, maschinelles Lernen sowie KI-gestützte Systeme. Diese Technologien sollen dazu beitragen, die eigenen Spiele „einem größeren Fankreis schnell und kostengünstig zugänglich zu machen“.

Bereits bei der Produktion von „Marvel’s Spider-Man 2“ setzte Sony auf maschinelles Lernen. So kam Spracherkennungssoftware zum Einsatz, um Untertitel automatisch mit den Dialogen der Charaktere zu synchronisieren. Dieser automatisierte Prozess ermöglichte es Sony, den Untertitelungsprozess zu beschleunigen.

Volumetric Capture Studio soll auch externe Kunden bedienen

Darüber hinaus arbeitet Sony an der Weiterentwicklung des Volumetric Capture Studios, das hochauflösende 3D-Daten von Personen und Orten erfasst. Diese Daten sollen zukünftig nicht nur innerhalb des Unternehmens genutzt, sondern auch extern verkauft werden.

“In Zukunft planen wir, hochwertige 3D-Assets, einschließlich Bewegungsdaten aus unserem Studio, die von jedem unserer Abteilungen funktionsübergreifend in der gesamten Gruppe gesammelt werden, einzusetzen und potenzielle externe Verkäufe zu erkunden“, so das Unternehmen.

Weiterhin führt Sony experimentelle Tests mit der Unreal Engine von Epic Games durch, die in der Echtzeit-3D-Verarbeitung zum Einsatz kommt.

“So haben wir beispielsweise 3DCG-Komponenten aus einem mit virtueller Produktion gedrehten Musikvideo wiederverwendet, um ein Spiel zu produzieren, das in derselben Welt spielt, sowie einen Proof-of-Concept-Kurzfilm auf CG-Basis mit der Unreal Engine veröffentlicht“, heißt es im Bericht weiter.

Auswirkungen auf die Branche

Neben Sony setzen auch andere große Publisher wie Ubisoft und Electronic Arts auf den verstärkten Einsatz von KI-Techniken in der Spieleentwicklung.

In einer Umfrage auf der Devcom 2024 gaben 32 Prozent der befragten Entwickler an, bereits KI bei ihren Projekten einzusetzen, um bestimmte Prozesse zu optimieren. 21 Prozent der Befragten planen zudem, in den kommenden Jahren verstärkt KI für die Codierung und Produktion zu verwenden, um Entwicklungszeiten zu verkürzen.

Allerdings wird der Einsatz von KI nicht nur positiv gesehen. Insbesondere in den Bereichen Lokalisierung und Übersetzung äußerten einige Entwickler Bedenken, dass KI menschliche Mitarbeiter weitgehend ersetzen könnte. Dies könnte zu Entlassungen führen, insbesondere in Bereichen, in denen KI bereits sehr leistungsfähig ist.

Auch jenseits der Spielentwicklung selbst soll sich die KI als nützlich erweisen. Bereits in der PS5 Pro kommt die KI-Upscaling-Technologie PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) zum Einsatz. Sie verschafft den Vorteil, dass die Szenen in einer geringeren Auflösung gerendert und mit der Technologie auf ein hochauflösendes Ergebnis skaliert werden können, ohne dass die Bildqualität allzu sehr darunter leidet.

