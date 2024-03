Electronic Arts: KI für bessere Monetisierung, mehr Effizienz und Milliarden-Einnahmen

Die KI wird auch in der Videospielbranche zu einem zentralen Thema. Andrew Wilson erhofft sich von der Technologie mehr Effizienz und zusätzliche Milliarden.

Andrew Wilson, CEO von Electronic Arts, hielt auf der Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference eine Rede über den Einsatz generativer KI bei der Entwicklung von Videospielinhalten.

Er bezeichnete die Ära der generativen KI als „äußerst spannend“ und betonte, dass Electronic Arts die neue Technologie „vollumfänglich akzeptiert“.

Neues Stadion in nur sechs Tagen

Die KI könnte beispielsweise beim virtuellen Bau eines Stadions für die “EA Sports FC”-Reihe genutzt werden. Nachdem einst bis zu sechs Monate notwendig waren, um ein solches Stadion zu erschaffen, waren es im vergangenen Jahr nur noch sechs Wochen.

“Es ist nicht unnatürlich, wenn wir glauben, dass wir in den nächsten Jahren sechs Tage brauchen werden. Wenn man das also auf alle Aspekte der Entwicklung ausdehnt, glauben wir, dass wir die Effizienz erheblich steigern können“, so Wilson.

Etwa 60 Prozent aller Entwicklungsprozesse könnten durch generative KI positiv beeinflusst werden, so seine Schätzung.

Der EA-CEO betonte, dass die KI für die Spielentwickler eine “unglaublich spannende” Sache sei. Gleichzeitig müsse sich der Publisher auch damit beschäftigen, wie man Mitarbeiter dazu bringen könne, sich damit anzufreunden.

Und auch die Spieler würden profitieren. Während „FIFA 23“ zwölf Laufzyklen für die Bewegungen der Spieler hatte, verfügt „EA Sports FC 24“ über 1.200, die mit generativer KI erstellt wurden.

30 Prozent effektiver und 50 Prozent mehr Menschen

Im weiteren Verlauf stellte Wilson eine Berechnung auf, die sich auf die ansprechbare Spielerbasis bezieht: “Wir haben 700 Millionen Menschen in unserem Netzwerk. Wir denken, dass es nicht unvernünftig ist, mindestens 50 Prozent mehr Menschen durch Personalisierung, Kulturalisierung, tiefere, immersivere Erfahrungen zu erreichen.”

Schon jetzt könne Electronic Arts beobachten, wie sich die “generative KI auf die Monetarisierung auf anderen Plattformen auswirkt”. Sie sei bei Inhalten, die auf die Spieler und deren Freunde ausgerichtet ist, um 10 bis 20 Prozent höher.

Zusammenfassend hat Wilson das folgende Zukunftsszenario vor Augen: “Wenn wir das über einen Zeithorizont von mehr als fünf Jahren vorspulen und darüber nachdenken, wo wir in Bezug auf die Effizienz angelangt sind, dann würde ich gerne glauben, dass wir als Unternehmen 30 Prozent effizienter sind, dass wir 50 Prozent mehr Menschen in unser Netzwerk locken können.”

Ebenfalls hofft er, dass man aufgrund der Art der Inhalte, die mit generativer KI erstellt werden, 10 bis 20 Prozent mehr Monetarisierungsmöglichkeiten habe.

“Und für mich ist das eine Multi-Milliarden-Dollar-Chance, zusätzlich zu dem, was wir sonst durch unser reguläres Wachstum bekommen würden“, so Wilson, der irgendwann drei Milliarden Spieler mit persönlichen Inhalten ansprechen möchte.

Bedeutender Anstieg von Arbeitsmöglichkeiten?

Doch was passiert mit den Arbeitsplätzen, wenn die KI immer häufiger zum Einsatz kommt? Das neue Jahr ist geprägt von Massenentlassungen, nachdem sie bereits im Vorjahr häufig ausgesprochen wurden. Es ist eine Folge des nachgelassenen Booms, der während der COVID-19-Pandemie verzeichnet wurde.

Schon vor einem Jahr äußerte sich Wilson zu den Folgen der KI und erklärte, dass es zwar kurzfristig betrachtet negative Auswirkungen geben könnte, aber langfristig die Vorteile überwiegen würden.

„Wenn wir über jede Revolution im Laufe der Zeit nachdenken, von der landwirtschaftlichen Revolution bis zur industriellen Revolution und so weiter, gab es kurzfristig eine Verdrängung der Arbeitskräfte und dann langfristig einen bedeutenden Anstieg der Arbeitsmöglichkeiten“, so Wilson im Mai 2023.

