Nvidia: Chip-Hersteller zieht dank KI-Hype an Amazon vorbei

Der weiterhin unangekündigte Switch-Nachfolger soll einen speziellen Nvidia-Chip verbaut haben. Eine der nächsten Microsoft-Konsolen werde von der Hardware des Unternehmens angetrieben, behaupten Insider. Und auch die KI, die für Videospiele an Relevanz zunimmt, profitiert erheblich von Nvidia-Produkten.

Letztlich ist es eine Situation, die auch Nvidia in neue Höhen treibt. Der Tech-Gigant konnte an der Börse mittlerweile einen anderen Giganten überholen, wie Bloomberg berichtet.

Nvidia ist wertvoller als Amazon

Allein am gestrigen Montag stieg der Aktienwert von Nvidia um bis zu 2,9 Prozent, berichtet die englischsprachige Publikation. Damit erreichte die Marktkapitalisierung einen Wert von 1,83 Milliarden US-Dollar. Allein in diesem Jahr erhöhte sich der Börsenwert damit um 600 Milliarden US-Dollar.

Damit liegt Nvidia mittlerweile vor Amazon. Der Versandriese kommt auf einen Marktwert von 1,80 Milliarden US-Dollar und ist damit das viertwertvollste börsennotierte Unternehmen der USA. Davor liegen Alphabet (1,85 Milliarden US-Dollar), Apple (2,9 Milliarden US-Dollar) und Microsoft (3,11 Milliarden US-Dollar).

„Amazon gehörte zu den Gewinnern der aktuellen Gewinnsaison, da sich die Aussichten von Amazon verbessern“, so Peter Garnry von der Saxo Bank. „Nvidia reitet gerade auf der ersten Investitionswelle des aktuellen KI-Booms mit massiven Investitionsausgaben in Rechenzentren.“

Auch auf dem PC-Markt ist Nvidia stark vertreten. Im vergangenen Monat brachte das Unternehmen die GPU-Serie GeForce RTX 40 Super auf den Markt, für deren Preis ihr abhängig vom Modell mitunter eine Konsole samt TV und Zubehör bekommt. Sony setzt mit den kommenden Konsolen hingegen weiter auf AMD-Technik, wie jüngst behauptet wurde.

Rückblickend betrachtet ist Nvidia für Anleger eine regelrechte Gelddruckmaschine. In den vergangenen 30 Tagen legte der Kurs um rund 35 Prozent zu. In den letzten zwölf Monaten stieg er um über 230 Prozent. Im Zeitraum von drei Jahren waren es 440 Prozent. Anleger, die vor fünf Jahren in Nvidia investiert hatten, können sich über einen Zuwachs von nahezu 2.000 Prozent freuen.

Ein steiler Anstieg kann auch einen steilen Absturz zur Folge haben. Da der aktuelle Nvidia-Hype vor allem auf die KI zurückzuführen ist, könnten enttäuschte Erwartungen einen deutlichen Wertverlust bedeuten. Wir erinnern uns auch an die Dotcom-Blase.

