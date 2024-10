Silent Hill 2 Remake: Mehr als 90 Minuten – Konami liefert Hörprobe aus dem Soundtrack

Ende der Woche erhalten Käufer der Deluxe Edition Zugriff auf das Remake des Survival-Horror-Klassikers „Silent Hill 2“. Passend zum nahenden Release verstärkt Konami natürlich seine Marketingmaßnahmen.

Auf Youtube stellte der Publisher beispielsweise eine umfangreiche Hörprobe aus dem Soundtrack des „Silent Hill 2“-Remakes zur Verfügung. Freuen dürfen wir uns auf mehr als 90 Minuten musikalischer Eindrücke aus der Horror-Neuauflage. Genau wie beim Original aus dem Jahr 2001 ist auch beim Remake der Komponist Akira Yamaoka für den Soundtack verantwortlich.

In Japan erhalten Spieler und Interessenten die Möglichkeit, den Soundtrack des Remakes in Form einer drei CDs umfassenden Box zu erwerben. Die Veröffentlichung des Soundtracks erfolgt in Japan am 20. November 2024.

Vertraute Klänge und neue Stücke

Laut der offiziellen Beschreibung dürfen sich Fans des originalen „Silent Hill 2“ beim Soundtrack des Remakes auf zahlreiche vertraute Stücke freuen, die bereits 2001 für eine schaurige Atmosphäre sorgten.

Des Weiteren nahm sich Akira Yamaoka ausgewählten Songs des damaligen Soundtracks an, um diese zu überarbeiten beziehungsweise neu einzuspielen. So trägt das überarbeitete Theme von Laura im neuen Soundtrack beispielsweise den Namen „Theme of Laura 2“.

Abgerundet wird der Soundtrack des Remakes von neuen Stücken, die sich atmosphärisch am restlichen Soundtrack orientieren.

Reviews erscheinen wohl in Kürze

Nicht nur mit der ausführlichen Hörprobe aus dem Soundtrack können sich die Spieler die Wartezeit bis zum Release des „Silent Hill 2“-Remakes ein wenig versüßen. Wie der auf Horror-Titel spezialisierte Insider „Dusk Golem“ kürzlich berichtete, soll das Review-Embargo am Freitag, den 4. Oktober 2024 um 21 Uhr unserer Zeit fallen.

Sollte der Insider Recht behalten, würden die Reviews zum „Silent Hill 2“-Remake kurz vor dem Release veröffentlicht.

Die technisch wie spielerisch überarbeitete Neuauflage des legendären Horror-Klassikers erscheint am 8. Oktober 2024 für den PC und die PS5. Käufer der Deluxe Edition erhalten bereits am 6. Oktober 2024 Zugriff auf das Spiel. Der Preload ist in beiden Fällen zwei Tage vor dem Release möglich.

Also im Fall der Deluxe Edition am 4. und bei der normalen Version am 6. Oktober 2024. Die Installationsgröße auf der PS5 liegt laut „PlayStation Game Size“ bei 50,535 Gigabyte.

