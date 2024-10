Neue Ideen: Xbox-Mitbegründer schließt sich Geräte- und Serviceteam von Amazon an

J Allard, Mitbegründer der Xbox, ist in die Welt der Hard- und Software-Entwicklung zurückgekehrt. Er hat eine leitende Position im Geräte- und Serviceteam von Amazon übernommen.

J Allard, einst eine zentrale Figur hinter der Entstehung der Xbox und Xbox 360, hat eine neue berufliche Herausforderung angenommen. Er ist fortan als Vizepräsident im Geräte- und Serviceteam von Amazon tätig.

Hierbei handelt es sich um den Geschäftsbereich, der für Innovationen wie Alexa, Echo-Geräte und den Cloud-Gaming-Dienst Luna verantwortlich ist. Doch an welchen Projekten tüftelt der Xbox-Veteran fortan?

Xbox-Pionier auf neuen Wegen

Allard wird unter Panos Panay, dem ehemaligen Chief Product Officer von Microsoft, arbeiten. Panay wechselte erst im letzten Jahr zu Amazon, um das Geräte- und Serviceteam zu leiten. Letztlich verbindet Panay und Allard eine lange gemeinsame Geschichte bei Microsoft, wo sie an verschiedenen Produkteinführungen beteiligt waren.

Welche Produkte werden wir in den kommenden Jahren sehen? In einer Stellungnahme gegenüber The Verge äußerte sich Allard noch zurückhaltend zu seiner neuen Position: „Es ist zu früh, um etwas zu sagen.“ Bekannt ist nur, dass er bereits „neue Ideen“ ins Spiel bringt.

Während seiner Zeit bei Microsoft, die von 1991 bis 2010 andauerte, prägte Allard die Entertainment- und Gaming-Sparte maßgeblich. Er war unter anderem Mitbegründer der Xbox-Abteilung, initiierte Xbox Live und entwickelte die erfolgreiche Xbox 360-Konsole mit dem ebenso erfolgreichen Red Ring of Death mit. Zudem war er an der Entwicklung des „Zune“, Microsofts erfolglose Antwort auf den iPod, beteiligt.

Neben seiner Arbeit an der Xbox war Allard auch eine Schlüsselfigur, die Microsoft in das Internetzeitalter führte. Zu seinen Aufgaben gehörte zudem die Leitung der Entwicklung des Courier-Tablets, einem ambitionierten Projekt, das jedoch nie das Licht der Welt erblickte. Interne Konflikte führten dazu, dass das Projekt eingestellt wurde.

Nach seinem Ausstieg bei Microsoft im Jahr 2010 widmete sich Allard überwiegend dem gemeinnützigen Projekt „Project 529“, einer Initiative zur Bekämpfung von Fahrraddiebstahl. Vor kurzem wurde das Projekt von Two Three Bird übernommen, was ihm mehr Zeit für neue Aufgaben bei Amazon verschafft.

Welche Rolle J Allard bei der Entwicklung neuer Produkte und Dienste bei Amazon spielen wird, ist wie erwähnt unbekannt. Offen ist auch, ob die Videospielabteilung des Versandhändlers davon berührt wird. Das Unternehmen bereitet sich derzeit auf den Launch von “New World” für PS5 und Co. vor.

