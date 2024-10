Undisputed: Launch-Trailer und Testwertungen zum ersten Boxspiel seit 13 Jahren

Nach vielen Jahren kommt mit „Undisputed“ endlich wieder ein Boxspiel in den Handel. Die Veröffentlichung findet am kommenden Freitag statt, den Launch-Trailer hingegen dürft ihr schon heute angucken.

Erhebe dich zu Größe und regiere den Ring, während du dir den Weg zum Unangefochtenen erkämpfst! Die Beschreibung des Launch-Trailers von „Undisputed“

Publisher Deep Silver verspricht eine hohe Authentizität und bietet dafür zahlreiche lizenzierte Boxer. Dazu zählen große Kämpfer wie Muhammad Ali und Tyson Fury.

Im Ring könnt ihr mehr als 60 individuelle Schläge aus verschiedensten Winkeln ausführen. Auch antäuschen ist möglich, um dem Gegner eine Falle zu stellen. Und dank einer revolutionären Beinarbeit-Mechanik könnt ihr leichtfüßig durch den Ring tänzeln.

Ihr dürft aber nicht nur mit bekannten Boxern in den Ring steigen, sondern auch euren eigenen Charakter erstellen. Mit ihm stürzt ihr euch anschließend in den Karrieremodus, um euch zum Champion hochzuarbeiten.

Klingt in der Theorie alles ganz nett. Doch was sagt die Presse zu „Undisputed“? Das verraten die kürzlich eingetroffenen Testwertungen aus aller Welt.

Undisputed bietet realistische Boxkämpfe

Für 78 Punkte hat sich COGconnected entschieden: „Undisputed ist eine originalgetreue und fesselnde Interpretation des Boxens. Im Ring habt ihr die Freiheit, Ihre Schläge zu wählen und euch mit Ruhe und Präzision zu bewegen, was ein realistisches Erlebnis schafft. Eine heftige Kombination zu landen, fühlt sich berauschend an und fängt die technische Intensität ein, die diesen Sport ausmacht. Auch wenn nicht jeder Schlag perfekt sitzt und die K.o.-Schläge nicht ganz so heftig ausfallen wie gewünscht, so ist das Spiel doch die beeindruckendste Neuauflage seit der bahnbrechenden EA-Kampfserie.“

GamersRD vergibt 70 Punkte: „Undisputed ist ein Spiel, das den Boxsport realistisch in die Videospiele bringt, aber es mangelt ihm an Glanz und hat technische Probleme. Es bietet ein komplexes und taktisches Kampfsystem zusammen mit einem unglaublich realistischen Gameplay. Es gibt nicht viele Spielmodi, aber der vollständigste ist der Karrieremodus. Visuell ist es in einigen Aspekten gut, aber es enthält auch ein paar kleine visuelle Unvollkommenheiten.“

Die gleiche Punktezahl gibt es von Areajugones: „Für diejenigen, die ein realistisches und herausforderndes Boxerlebnis suchen, bietet Undisputed bereits eine solide Grundlage. Mit fortlaufenden Aktualisierungen und einer wachsenden Liste von Boxern hat dieser Titel alles, was er braucht, um ein moderner Klassiker der Boxsport-Videospiele zu werden, aber es gibt immer noch Raum für Verbesserungen.“

Alle Testwertungen zu Undisputed aufgelistet

Positiv

SpazioGames – 84

XGN – 80

COGconnected – 78

PSX Brasil – 75

Neutral

Gameliner – 70

PlayStation Universe – 70

GamersRD – 70

Areajugones – 70

TierraGamer – 70

GameSpew – 70

MeuPlayStation – 70

TheSixthAxis – 60

Negativ

Keine

Das Ergebnis all dieser Wertungen ist ein Metascore von 72 Punkten. Wie ihr seht wurden bisher aber relativ wenige Testberichte eingereicht.

Wer „Undisputed“ jetzt noch vorbestellt, bekommt als Bonus eine junge Version von Roy Jones Jr. dazu. Der Preis beträgt 59,99 Euro. Neben der PS5 erscheint das Game auch für Xbox Series X/S und PC.

Weitere Meldungen zu Undisputed.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren