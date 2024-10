Goat Simulator: Termin des Remasters bekannt und Teil 3 für alte Konsolen bestätigt

Auf der diesjährigen Opening Night Live der Gamescom haben wir unter vielen anderen Spielen die Ankündigung von „Goat Simulator Remastered“ gesehen.

Nachdem der genaue Veröffentlichungstermin bisher noch unbekannt war, haben die Coffee Stain Studios ihn nun bekanntgegeben. Am 7. November erscheint das Spiel für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.

Wie bei jedem Remaster dürft ihr eine verbesserte Grafik erwarten. Zudem werdet ihr die Möglichkeit haben, die einzelnen Spielfiguren über ein Ingame-Menü auszuwählen. Auch Bugs haben die Entwickler in Angriff genommen – aber nur die langweiligen.

Des Weiteren bekommt ihr alle DLCs der PC-Version sowie das Mobile-Spiel „Buck to School“ mitgeliefert. Die unverblümte Begründung für die enthaltenen DLCs: „Wir hätten sie dir noch mal alle einzeln verkaufen können, aber um ehrlich zu sein, finden wir die Masche auch so schon geldgierig genug.“

Passend zur Verkündung des Erscheinungsdatums haben die Entwickler einen neuen Trailer hochgeladen. Hier sind ein paar Gameplay-Ausschnitte zu sehen.

Der Termin und der Trailer sind aber noch nicht alles: Zusätzlich hat Coffee Stain North den „Goat Simulator 3“ für die alten Konsolen angekündigt. Demnach erscheint der Nachfolger auch für PS4 und Xbox One. Am 24. Oktober soll es so weit sein.

„Ein bisschen spät, aber das Warten hat sich gelohnt“, verspricht das Entwicklerstudio. Das Sandbox-Ziegen-Abenteuer ist bisher für PS5, Xbox Series X/S, PC und mobile Geräte erhältlich. Nun kommen zwei Plattformen hinzu.

Alle bisherigen Inhaltsupdates sind inbegriffen. Zudem ist auch der Online-Multiplayer und der Splitscreen-Modus für jeweils zwei Spieler dabei.

Mit einem kurzen Trailer wird der Old-Gen-Release zelebriert:

