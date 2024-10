US-Charts: PS5-Dominanz & einbrechende Hardware – Das sind die Top 20 im August 2024

Kurz vor dem Start in das Wochenende erreichten uns die US-amerikanischen Hard- und Software-Charts aus dem August 2024. Auch in den USA kämpfte die Branche im Sommer mit rückläufigen Konsolenverkäufen.

Heute versorgte uns Mat Piscatella vom Marktforschungsunternehmen Circana (ehemals NPD Group) mit diversen interessanten Statistiken zur Entwicklung des US-amerikanischen Videospielmarkts im August 2024.

Laut den Erhebungen von Circana generierte der US-Videospielmarkt im August Umsätze in Höhe von 4,1 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat entspricht dies einem Rückgang von sieben Prozent. Nachdem die Konsolen in Europa zuletzt mit einbrechenden Verkaufszahlen zu kämpfen hatten, zeichnet sich in den USA ein ähnlicher Trend ab.

So gingen die Umsätze mit dem Verkauf von Hardware in den USA im August 2024 um 36 Prozent auf 208 Millionen US-Dollar zurück. Doch wie schlugen sich die Konsolen im Einzelnen?

Switch mit den größten Verlusten

Keine allzu große Überraschung gibt es an der Spitze der Hardware-Charts. Im August hatte die PS5 sowohl bei den abgesetzten Einheiten als auch dem mit dem Verkauf der Hardware generierten Umsatz die Nase vorne. Den zweiten Platz sicherte sich die Xbox Series X/S.

Die Konsolenfamilie von Microsoft profitierte im August von der Tatsache, dass die Verkaufszahlen der Switch im Vergleich mit dem Vorjahresmonat um 41 Prozent zurückgingen.

Der Umsatz mit dem Verkauf von Videospielinhalten sank im August im Jahresvergleich um fünf Prozent auf 3,7 Milliarden US-Dollar. Bei den Videospielinhalten erfasst Circana Spiele, DLCs oder Erweiterungen sowie Ingame-Käufe und Abo-Dienste. Wird das gesamte laufende Jahr berücksichtigt, blieben die Zahlen weitestgehend stabil.

Vom 1. Januar bis zum 31. August 2024 belaufen sich die Umsätze, die der gesamte US-Videospielmarkt generierte, auf 36,3 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Plus von einem Prozent.

Während die Videospielinhalte gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 um vier Prozent auf 32,2 Milliarden US-Dollar zulegten, ging der Umsatz mit dem Verkauf von Hardware um 28 Prozent auf 2,3 Milliarden US-Dollar zurück. Der restliche Umsatz wurde mit Zubehör erwirtschaftet.

Mehrere Neueinsteiger im August

Genau wie bei der Hardware war auch der Spitzenreiter der Software-Charts im August 2024 absehbar. Ein weiteres Mal stellten die US-Spieler ihre Liebe zum American Football unter Beweis und sorgten dafür, dass „Madden NFL 25“ auf Platz 1 in die Charts einstieg.

Zu den weiteren Neueinsteigern im August gehören Ubisofts „Star Wars: Outlaws“ oder das Rollenspiel „Visions of Mana“. Ebenfalls weiterhin erfolgreich ist „EA Sports College Football 25“, das in den USA im August den Coop-Shooter „Helldivers 2“ als meistverkauftes Spiel des Jahres 2024 ablöste.

Anbei die kompletten Top 20.

USA: Die erfolgreichsten Spiele im August 2024

(NEU) Madden NFL 25 (1) EA Sports College Football 25 (NEU) Star Wars: Outlaws (2) EA Sports MVP Bundle (5) Elden Ring (7) Hogwarts Legacy (5) Minecraft (4) Call of Duty: Modern Warfare 3 (6) Marvel’s Spider-Man 2 (NEU) Visions of Mana (NEU) Gundam Breaker 4 (34) The Elder Scrolls: Online (13) Helldivers 2 (12) Mario Kart 8 (20) Ghost of Tsushima (16) Sea of Thieves (8) MLB: The Show 24 (29) Forza Horizon 5 (27) Gran Turismo 7 (9) EA Sports FC 24

Zu beachten ist abschließend, dass die digitalen Verkäufe in Nintendos eShop in den Charts nicht berücksichtigt werden. Im aktuellen Fall betrifft das Ganze „Mario Kart 8 Deluxe“ sowie die Switch-Version von „Minecraft“.

Bei „MLB: The Show 24“ wiederum werden die digitalen Verkäufe auf der Switch und den Xbox-Konsolen nicht erfasst.

