Europa: PS5-Verkäufe brechen ein, während GTA 6 warten kann

Die Charts in Europa zeigen einen deutlichen Rückgang der Konsolenverkäufe, während „Grand Theft Auto 5" an der Spitze bleibt. Wer braucht da schon ein “GTA 6"?

Im August verzeichneten die europäischen Märkte eine rückläufige Entwicklung im Hardware-Bereich, während der Softwaremarkt unter anderem durch Sonderangebote gestärkt wurde. Ein kommendes „GTA 6“ scheint derzeit nicht nötig zu sein, da „GTA 5“ weiterhin starke Umsätze erzielt.

PS5 mit 50 Prozent Rückgang

Die jüngsten Marktzahlen für Europa zeigen eine deutliche Veränderung in der Nachfrage nach Konsolen und Zubehör. Insgesamt wurden im August in den für die Erhebung berücksichtigten Ländern etwas mehr als 300.000 Konsolen verkauft, was einem Rückgang von 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Dieser Abwärtstrend wird durch einen leichten Anstieg der Verkäufe im Vergleich zum Vormonat gemildert. Seit Jahresbeginn gingen die Konsolenverkäufe in Europa jedoch um 29 Prozent zurück.

Dabei blieb die PlayStation 5 mit einem komfortablen Abstand die führende Konsole, trotz eines Umsatzrückgangs von mehr als 50 Prozent im Vergleich zu August 2023. Die Nintendo Switch, die auf Platz 2 rangiert, verzeichnete einen Umsatzrückgang von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zur Xbox Series X/S liegen keine Angaben vor.

Die Verkaufszahlen für Konsolenzubehör spiegeln den allgemeinen Trend ebenfalls wider – und zwar mit einem Rückgang von über 17 Prozent im Vergleich zu August 2023, bei insgesamt 1,1 Millionen verkauften Einheiten.

GTA 5 an der Spitze der Charts

Im Softwaremarkt gab es hingegen positive Entwicklungen. Insgesamt wurden im August europaweit 11,8 Millionen Konsolen- und PC-Spiele verkauft, ein Anstieg von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Besonders bemerkenswert ist, dass „Grand Theft Auto 5“ mit einer Umsatzsteigerung von 5,7 Prozent das meistverkaufte Spiel des Monats war. Erst “GTA 6” wird in der Lage sein, den anhaltenden Erfolg mit inzwischen mehr als 200 Millionen Verkäufen zu stoppen.

„Star Wars Outlaws“, die große Neuveröffentlichung des Monats, landete auf Platz 2. Die Verkäufe in der ersten Woche waren weniger als halb so hoch wie die von EAs „Star Wars Jedi: Survivor“ aus dem Jahr 2023. Immerhin schnitt das Spiel besser ab als das 2020 veröffentlichte „Star Wars Squadrons“.

Andere bemerkenswerte Spiele im August waren „Kingdom Come Deliverance“, das dank eines deutlichen Preisrückgangs auf Steam auf Platz 4 kletterte, sowie „Borderlands 3“, dessen Verkäufe offenbar durch die Ankündigung von „Borderlands 4“ und die Veröffentlichung des Films einen Aufschwung erlebten.

Wo landete Concord?

Unter den weiteren Neuzugängen im August war „Black Myth: Wukong“, das es aufgrund fehlender digitaler Verkaufsdaten jedoch nicht in die Top-Ränge schaffte. Die physische Version (mit Steam-Code) erreichte Platz 68.

Ein weiteres Thema im August war die schlechte Performance von Sonys „Concord“, das in den Charts auf Platz 347 landete und schließlich aus dem Verkauf genommen wurde.

Nachfolgend die GSD-Top 10 für August 2024 (Digital + Physisch). Eine Auflistung der für die Charts berücksichtigten Publisher und Länder findet ihr auf Gamesindustry.

Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Star Wars Outlaws (Ubisoft) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Kingdom Come: Deliverance (Deep Silver) EA Sports FC 24 (EA) Borderlands 3 (2K Games) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Grand Theft Auto Online (Rockstar) Titanfall 2 (EA) It Takes Two (EA)

