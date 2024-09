Star Wars Outlaws: Ubisoft räumt schwachen Launch ein und verspricht Verbesserungen

In einem offiziellen Statement räumte Ubisoft ein, dass der Launch von "Star Wars Outlaws" schwächer als intern erwartet ausfiel. Um die aktuelle Entwicklung zum Guten zu wenden, verspricht das Unternehmen diverse spielerische Verbesserungen.

Zuletzt schien es bei Ubisoft alles Andere als rund zu laufen. So verschob der Publisher in dieser Woche beispielsweise „Assassin’s Creed Shadows“, das ursprünglich zu den größten Spielen des Weihnachtsgeschäfts 2024 gehören sollte.

Des Weiteren zeichnete sich schon kurz nach dem Release von „Star Wars Outlaws“ Ende August ab, dass der Open-World-Titel die hohen Erwartungen der Kritiker und der Community nicht erfüllte. Auf Metacritic reichte es nach etwas mehr als 85 Reviews zu einer Durchschnittswertung von 76 Punkten. Der Userscore fällt mit gerade einmal 5.4 noch niedriger aus.

Nachdem ein Analyst von Ampere Analysis kürzlich schätzte, dass sich „Star Wars Outlaws“ auf der PS5 und der Xbox Series X/S rund 800.000 Mal verkaufte, räumte Ubisoft nun auch offiziell ein, dass der Launch nicht den internen Erwartungen entsprach.

Ubisoft kündigt Verbesserungen am Spiel an

Wie Ubisoft betont, werden die Entwickler „Star Wars Outlaws“ trotz des enttäuschenden Starts nicht aufgeben. Stattdessen stellte uns der Publisher diverse spielerische Verbesserungen für den Open-World-Titel in Aussicht, an denen die Entwickler von Ubisoft Massive derzeit arbeiten.

Abgesehen von der Tatsache, dass das Team das Feedback der Community analysieren und für Verbesserungen sorgen möchte, ging Ubisoft nicht näher ins Detail.

„Trotz solider Bewertungen (Metacritic 76) und Nutzerwertungen in den First Party und Epic Stores (3,9/5), die ein immersives und authentisches Star Wars-Universum widerspiegeln, waren die anfänglichen Verkaufszahlen von Star Wars Outlaws laut Ubisoft schwächer als erwartet“, so das Statement weiter.

„Als Reaktion auf das Spielerfeedback sind die Entwicklerteams von Ubisoft derzeit voll mobilisiert, um schnell eine Reihe von Updates umzusetzen, um das Spielerlebnis zu verbessern und zu polieren. Ziel ist es, während der Feiertagssaison ein großes Publikum anzusprechen und Star Wars Outlaws als langfristig starken Performer zu positionieren.“

Der erste Open-World-Titel im Universum von Star Wars

„Star Wars Outlaws“ erschien am 30. August 2024 für die PS5, die Xbox Series X/S und über den Epic Games Store für den PC. Wie Ubisoft heute bekannt gab, erfolgt am 21. November 2024 und somit passend zum Start in das diesjährige Weihnachtsgeschäft die Veröffentlichung auf Steam.

Spielerisch haben wir es bei „Star Wars Outlaws“ mit dem ersten Open-World-Titel in der Welt von „Star Wars“ zu tun.

Wir schlüpfen in die Rolle der jungen Schurkin Kay Vess, die sich auf der Suche nach Freiheit ein neues Leben aufbauen möchte. „Lebe den gefährlichen Alltag einer Gesetzlosen. Drehe mit Nix an deiner Seite jede Situation zu deinem Vorteil“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Kämpfe mit deinem Blaster, überwinde Gegner durch Schleichen und Geräte oder warte auf den richtigen Moment, sie abzulenken und die Oberhand zu gewinnen.“

