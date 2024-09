PS5 vs. Xbox Series X/S: Verkaufszahlen im Vergleich – Xbox-One-Desaster wiederholt sich

Sony und Microsoft konkurrieren seit Generationen auf dem Konsolenmarkt. Allerdings zeigen die neusten Statistiken, dass der Xbox-Hersteller nach der ohnehin schon desaströsen Xbox-One-Generation weiter an Boden verliert.

Die Zahlen wurden vom Wall Street Journal veröffentlicht. Die Publikation beruft sich auf Angaben von Aldora Intelligence. Das heißt, um offiziell angekündigte Verkaufsergebnisse handelt es sich nicht in allen Fällen, da Microsoft seit der Xbox One auf die Nennung derartiger Zahlen verzichtet.

PS5 mit zwei Drittel der Verkäufe in Führung

Die ausgewerteten Daten spiegeln laut WSJ die Verkäufe der Konsolen bis Juni 2024 wider und besagen, dass die PS5 bis dato auf 61,7 Millionen verkaufte Einheiten kam. Das sind weit mehr Verkäufe, als sie von den beiden Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S erreicht wurden. Das Duo soll eine Verkaufszahl von 28,3 Millionen erreicht haben.

Laut der Analyse des Wall Street Journal gleicht dieses Verhältnis dem Ergebnis der vorherigen Konsolengeneration, in der die Xbox One mit 57,9 Millionen verkauften Einheiten ebenfalls knapp die Hälfte der 117 Millionen PS4-Verkäufe aufwies. Allerdings sind die Ergebnisse in der laufenden Generation noch einmal ein klein wenig schlechter.

In der PS4-Generation kam Sony den Daten zufolge beim direkten Duell auf einen Marktanteil von rund 67 Prozent. In der aktuellen Generation sind es rund 68,5 Prozent. Da Nintendo mit der äußerst erfolgreichen Switch ein eigenes Süppchen kocht und den Generationen der anderen Konsolenhersteller nicht folgt, blieb sie unberücksichtigt.

Die Konsolenverkäufe im Vergleich. (Quelle: WSJ, Aldora Intelligence)

Auch in der Vergangenheit hatte Sony die Nase vorn

Bereits in früheren Konsolengenerationen war Sony beim direkten Duell am Ende der Sieger – vor allem mit der PS2, die weltweit 155 Millionen Mal (oder 160 Millionen Mal) verkauft wurde, während Microsofts Xbox auf 24,7 Millionen Einheiten kam.

Mit der Xbox 360 legte Microsoft zunächst einen deutlich besseren Start hin und konnte die Generation lange Zeit dominieren. Auslöser waren Probleme bei der Entwicklung der PS3, die deutlich später und zugleich mit einem recht hohen Preis auf den Markt kam. Wenig später folgte ein neues und preisreduziertes Modell und Sony konnte eine Aufholjagd beginnen. Am Ende standen 87,4 Millionen PS3-Konsolen immerhin 84,9 Exemplaren der Xbox 360 gegenüber.

Microsoft schwenkt um

Microsoft hat längst erkannt, dass man in der aktuellen Konsolengeneration hinter Sony zurückbleiben wird. In einem Prozess gegen die US-amerikanische Federal Trade Commission gab das Unternehmen zu, den „Konsolenkrieg“ gegen Sony verloren zu haben.

Microsoft setzt seit Jahren auf den Xbox Game Pass, einen Abonnementdienst, der den Zugang zu einer Vielzahl von Spielen ermöglicht. Was einst als Zugpferd für die eigenen Konsolen begann, benötigt längst keine Konsole mehr:

Ein weiterer Faktor, der zum Rückstand von Microsoft beitrug, war das Fehlen von zugkräftigen Exklusivtiteln. Während Sony mehr oder weniger regelmäßig erfolgreiche Titel wie “The Last of Us” und “God of War” veröffentlicht, sind bei Xbox exklusive Spiele wie “Halo” oder “Gears of War” seltener geworden.

Auch die Übernahme von Activision Blizzard wird daran nichts ändern, da zumindest die größten Titel offenbar plattformübergreifend bleiben – vor allem „Call of Duty“. Allerdings hat sich die Situation mit der Akquisition grundlegend verändert: Microsoft Gaming ist mittlerweile einer der größten Anbieter von Videospielen auf dem Markt und bestens gerüstet für eine Zukunft, die nicht von einer eigenen Plattform abhängig ist.

Wie geht es auf dem Konsolenmarkt weiter?

Weitere Hardware folgt, sowohl von Sony als auch von Microsoft. Die PS5 Pro erscheint im November mit einem Preis von 799,99 Euro. Auch Microsoft beeindruckte jüngst mit der Preisgestaltung. Das Unternehmen schickt neue Modelle der Xbox Series X und Xbox Series S ins Rennen.

Wann die PS6 und Xbox Next folgen werden, ist unklar. Während Microsoft entgegen vorheriger Gerüchte betonte, dass man an Hardware festhalten möchte, drangen in dieser Woche weitere Informationen Chipsatz der PS6 durch.

