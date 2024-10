Weihnachten naht: LEGO-Sets und LEGO-Adventskalender 2024 mit Star Wars und Harry Potter im Angebot

In der Vorweihnachtszeit locken wieder zahlreiche Angebote, die LEGO-Sets und dazu passende Adventskalender umfassen. Unter anderem sind Franchises dabei, die auch in der Videospielwelt existieren.

Die Weihnachtszeit rückt näher und mit ihr die Gelegenheit, allerlei LEGO-Sets und LEGO-Adventskalender günstiger zu erwerben. Viele dieser Angebote betreffen sowohl bekannte Franchises wie „Star Wars“ und „Harry Potter“ als auch technisch anspruchsvolle Sets aus der „Technic“-Reihe.

Preisnachlässe bei LEGO-Sets

Aktuell bietet Media Markt im Rahmen eines großen LEGO-Sales diverse Sets mit teils erheblichen Rabatten an. Von „Disney Classics“ bis „Harry Potter“ ist für jeden Lego-Fan etwas dabei.

So ist beispielsweise das Set „LEGO Disney Classic 43247 Simba, der junge König der Löwen“ für 99,99 Euro statt 129,99 Euro zu haben. Das 1.445-teilige Modell kann mit anderen LEGO-Disney-Bausets kombiniert werden.

Auch technische Modelle kommen nicht zu kurz: Der „LEGO Technic 42177 Mercedes-Benz G 500“ kostet derzeit 184,99 Euro, was einem Rabatt von 65 Euro entspricht. Dieses Set, das vorrangig auf Erwachsene abzielt, besteht aus 2.891 Teilen.

„LEGO Speed Champions“-Fans können ebenfalls zuschlagen. Der „Mercedes-AMG G 63 & Mercedes-AMG SL 63“-Bausatz ist um 10 Euro reduziert und kostet aktuell 39,99 Euro. Das Set enthält zwei detaillierte Fahrzeuge mit insgesamt 806 Teilen.

Das war aber längst nicht alles. Der komplette Sale umfasst unzählige weitere Angebote.

LEGO-Adventskalender im Sonderangebot

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit sind auch die neuen LEGO-Adventskalender 2024 verfügbar und bei Amazon deutlich reduziert. Besonders gefragt sind Kalender zu den Franchises „Star Wars“, „Harry Potter“ und „Spider-Man“.

Der „LEGO Harry Potter“-Adventskalender etwa lässt die Magie von Hogwarts in weihnachtlichem Glanz erstrahlen. Neben acht Figuren in festlichen Outfits, darunter Harry Potter, Cho Chang und Draco Malfoy, enthält der Kalender sechzehn weitere Modelle wie die Festtafel oder Statuen. Der Kalender lässt sich aufklappen, um eine Szene in der großen Halle von Hogwarts darzustellen.

Ausgewählte Kalender-Angebote in der Übersicht:

Der „LEGO Star Wars“-Adventskalender 2024 bietet mit Charakteren wie Luke Skywalker, Leia und Ahsoka Tano ein weihnachtliches Weltraum-Abenteuer. Mini-Modelle bekannter Raumschiffe wie der X-Wing und der Millennium Falcon dürfen natürlich nicht fehlen. Der Kalender kann zu einer Schneelandschaft des Eisplaneten Hoth aufgeklappt werden, was eine perfekte Kulisse für die Weihnachtszeit schafft.

