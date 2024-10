80 Prozent: Ultimate-Edition eines Remedy-Hits zum PSN-Bestpreis

In dieser Woche startete Sony im PlayStation Store einen umfangreichen Sale, in dem tausende Spiele und DLCs im Preis gesenkt wurden. Darunter die Ultimate-Edition zu Remedys Action-Titel "Control", die aktuell für kleines Geld erhältlich ist.

Im Rahmen des frisch gestarteten Sales im PlayStation Store warten tausende neue Sonderangebote auf euch, die es euch ermöglichen, Spiele und DLCs zu reduzierten Preisen zu erwerben.

Unter den aktuellen Schnäppchen befindet sich unter anderem die Ultimate-Edition zu Remedys „Control“. Das Komplettpaket zum 2019 veröffentlichten Action-Titel sinkt im aktuellen Sale um 80 Prozent im Preis und kann für 7,99 Euro statt der gewohnten 39,99 Euro erworben werden.

Das entsprechende Angebot und die Möglichkeit, euch die Ultimate-Edition von „Control“ zum Angebotspreis zu sichern, findet ihr im PlayStation Store.

Was bietet die Ultimate-Edition?

Das Komplettpaket zu „Control“ umfasst zum einen das Hauptspiel. Hier schlüpfen wir in die Rolle der Protagonistin Jesse Faden. Diese geht dem düsteren Geheimnis einer verderbenden Präsenz auf den Grund, die in das Federal Bureau of Control eindrang. „Und nur du hast die Macht, es aufzuhalten“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Nun ist die Welt deine Waffe in dem epischen Kampf zur Auslöschung des bösartigen Feindes in tiefen und unvorhersehbaren Umgebungen. Isolierung hat nicht geklappt, die Menschheit steht auf dem Spiel. Wirst du die Kontrolle wiedererlangen?“

Neben dem Hauptspiel von „Control“ umfasst die Ultimate-Edition die beiden Download-Erweiterungen „The Foundation“ und „AEW“, mit denen die Entwickler von Remedy nicht nur neue Geschichten erzählen. Gleichzeitig warten in „The Foundation“ neue Mysterien und Kräfte darauf, von uns entdeckt zu werden.

In „AEW“ wiederum muss Jesse als Director des Federal Bureau of Control den Ermittlungssektor betreten und sich der Kreatur stellen, die in diesem lange verlassenen Teil des Bureaus lauert.

Action-Titel für die PS5 optimiert

Nach dem ursprünglichen Release für die PS4 wurde „Control“ später mit einem Upgrade für die PS5 optimiert. Zu den gebotenen Verbesserungen gehören eine überarbeitete Grafik sowie eine Darstellung in 4K und 60FPS. Zudem sorgt die SSD der PS5 für eine massive Reduzierung der Ladezeiten.

„Mit mehr als 80 Auszeichnungen ist Control ein beeindruckendes Action-Adventure, bei dem die Spannung nie nachlässt. Es verbindet offene Umgebungen mit dem typischen Weltbau und Geschichten des berühmten Entwicklers Remedy Entertainment. Control bietet eine komplexe und äußerst erfüllende Spielerfahrung“, führt Remedy zu „Control“ aus.

