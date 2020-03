Control – The Foundation: Details zu neuen Fertigkeiten, Spielzeit und mehr

Ende des Monats bekommt der Action-Titel "Control" mit "The Foundation" einen neuen DLC spendiert. Zum Start in die neue Woche erreichten uns frische Details zur Mini-Erweiterung.

Schon in Kürze dürfen sich Besitzer von Remedy Entertainments Action-Titel „Control“ über neue Inhalte und Erfahrungen freuen.

Die Rede ist vom „The Foundation“ genannten DLC, der sich heute in einem kurzen Teaser zeigt. Ergänzend dazu erreichten uns zum Start in die Woche neue Details zur besagten Mini-Erweiterung. Wie es heißt, kollidiert in „The Foundation“ die Astralebene mit der Realität. Im schlimmsten Fall droht das Ältere Haus komplett verschlungen zu werden. Die Spieler schlüpfen ein weiteres Mal in die Rolle von Jesse Faden und versuchen, eben dieses Szenario zu verhindern.

Die Spielzeit liegt bei rund fünf Stunden

Im Rahmen ihrer Reise geht Jesse unter anderem dem Geheimnis der verschwundenen Einsatzleiterin Helen Marshall auf den Grund. Bei „The Foundation“ handelt es sich um ein komplett neues Level, das nach dem Abschluss des Hauptspiels über die Hotline-Kabine im Central Executive betreten werden kann. Für spielerisch frischen Wind sollen exklusive Fertigkeiten sorgen, die Jesse im neuen DLC spendiert bekommt.

Zum Thema: Control: Umsetzungen für die PS5 und Xbox Series X angedeutet?

Zu diesen gehören die Fähigkeit „Shape“, das „Fracture“ genannte Upgrade für Jesses Waffe sowie das Schild-Upgrade „Shield Rush“. Abseits der Hauptmission warten in „The Foundation“ auch optionale Quests auf interessierte Spieler. Die Spielzeit des DLCs wird sich laut den Entwickler von Remedy Entertainment auf rund fünf Stunden belaufen.

„Control: The Foundation“ wird am 26. März 2020 für die PS4 und den PC (über den Epic Games Store) veröffentlicht. Die Xbox One folgt am 25. Juni 2020.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Control