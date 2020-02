Control: Umsetzungen für die PS5 und Xbox Series X angedeutet?

Im Zuge des aktuellen Geschäftsberichts sprachen die Verantwortlichen von Remedy Entertainment über aktuelle Projekte, die sich derzeit in Arbeit befinden. Dabei könnte das finnische Studio auch eine Next-Generation-Portierung des Action-Adventures "Control" angedeutet haben.

Im Laufe des heutigen Tages erreichten uns bereits konkrete Details zu den Projekten, die sich derzeit beim finnischen Entwicklerstudio Remedy Entertainment in Entwicklung befinden.

Die Informationen stammen aus dem aktuellen Geschäftsberichts des Unternehmens, in dem die Verantwortlichen darauf hinwiesen, dass nach wie vor an Download-Inhalten zum 2019 für die Konsolen und den PC veröffentlichten Action-Titel „Control“ gearbeitet wird. Darüber hinaus könnte Remedy Entertainment an Umsetzungen für die beiden Next-Generation-Konsolen PS5 beziehungsweise Xbox Series X werkeln.

Offiziell bestätigt wurde bisher nichts

So wies das Studio im Zuge des aktuellen Geschäftsberichts darauf hin, dass sich „Control“ aufgrund seiner Qualität und den technischen Innovationen nahezu perfekt für eine entsprechende Portierung eignet. Erschwerend kommt hinzu, dass sich Remedy Entertainment so schnell wie möglich auf die beiden Konsolen der nächsten Generation vorbereiten möchte.

Zum Thema: Remedy: Die „Control“-Entwickler arbeiten an vier Projekten

„Die hohe Qualität, die Einzigartigkeit und die technische Innovation von Control bieten die Möglichkeit, das Spiel auf neue Plattformen zu bringen. Es wird auch daran gearbeitet, dass wir auf die Konsolen der nächsten Generation vorbereitet sind, die 2020 veröffentlicht werden“, so Remedy Entertainment.

Offiziell bestätigt wurden die PS5- und Xbox Series X-Versionen von „Control“ bisher nicht. Allerdings deuteten die Macher von Remedy Entertainment bereits im November des vergangenen Jahres an, dass der für die Xbox One, den PC und die PS4 erhältliche Action-Titel den Weg auf die Next-Gen-Konsolen finden könnte.

Quelle: Remedy Entertainment (Offizielle Website)

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Control