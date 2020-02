Remedy: Die „Control“-Entwickler arbeiten an vier Projekten

Die "Control"-Entwickler von Remedy Entertainment haben aktuell alle Hände voll zu tun. Laut aktuellen Informationen befinden sich nämlich vier Projekte in Entwicklung.

Im vergangenen Jahr konnte das finnische Entwicklerstudio Remedy Entertainment mit dem Action-Adventure „Control“ einen Erfolg feiern. Dies unterstreicht auch der neueste Finanzbericht, den das Unternehmen für das Jahr 2019 veröffentlicht hat. Im Vergleich zum Vorjahr konnte man die Einnahmen um 57 Prozent steigern.

Allerdings hat man im Rahmen des Finanzberichts auch einige weitere Informationen zur Zukunft verraten. Da man die erste Phase der Expansion abgeschlossen hat, kann man zur gleichen Zeit an mehreren Projekten arbeiten. Aktuell ist Remedy Entertainment in vier unterschiedliche Teams aufgeteilt.

Das erste Team arbeitet an den beiden kommenden Erweiterungen von „Control“, die im Laufe des Jahres veröffentlicht werden soll. Ein zweites Team arbeitet an einem neuen „Crossfire“-Projekt, nachdem man die Arbeiten an der Kampagne für „Crossfire X“ abgeschlossen zu haben scheint.

Ein Multiplayer-Live-Service-Projekt namens „Vanguard“ soll sich beim dritten Team in Arbeit befinden und intern bereits einen spielbaren Build erhalten haben. Das Spiel entsteht im Übrigen nicht mit der Northlight-Engine, die sonst für Remedy-Projekte verwendet wird. „Vanguard“ soll auch nicht in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Abschließend hat ein viertes Team mit der Vorproduktion eines unangekündigten Spiels begonnen. Insgesamt arbeiten 248 Mitarbeiter bei Remedy Entertainment. Somit kann man gespannt sein, wie das unabhängige Entwicklerstudio auch in Zukunft die Spieler begeistern möchte.

