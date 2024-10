Unknown 9 Awakening: Top oder Flop? Test-Wertungen in der Übersicht

Das von Reflector Entertainment entwickelte „Unknown 9: Awakening“ erscheint am morgigen 18. Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC über Steam. Im Vorfeld hatten erste Redaktionen die Gelegenheit, den Titel umfangreich zu testen, was am Nachmittag zu einer Reihe von veröffentlichten Tests führte.

Der aktuelle Gesamtscore auf Metacritic liegt bei 64, basierend auf momentan 17 Rezensionen. Die Bewertungen variieren stark, von einem Höchstwert von 80 bis zu einem Tiefstwert von 40.

Das meinen die Tester zu Unknown 9: Awakening

Checkpoint Gaming bewertet das Spiel positiv und hebt die Action sowie die sympathische Besetzung hervor. „Die Fähigkeit, Feinde fernzusteuern und sie gegen ihre Verbündeten aufzubringen, war eine coole, einzigartige Mechanik“, schrieb der Tester. Einige der Bosskämpfe seien allerdings weniger herausragend. Und der Hauptschurke wird als oberflächlich beschrieben.

God is a Geek beschreibt „Unknown 9: Awakening“ im Test als “mehr als anständig” und lobt die unterhaltsamen Kämpfe sowie die Erkundungselemente mit sympathischen Helden und interessanten Antagonisten.

Push Square verweist auf wunderschöne Schauplätze und eine fesselnde Erzählung, bemängelt jedoch die sich wenig weiterentwickelnde Gameplay-Dynamik. Allerdings bringe die “unterhaltsame Stealth-Mechanik viel Abwechslung in die Scharmützel”.

Metro GameCentral hebt die unterhaltsame Kombination aus Third-Person-Stealth und übernatürlichen Kräften hervor, kritisiert jedoch die humorlose Erzählung.

Stevivor bezeichnet „Unknown 9: Awakening“ im Test als kompetenten Titel mit einigen veralteten und fehlerhaften Designs, lobt jedoch das größere Universum und die fesselnde Geschichte. TheGamer verweist auf hervorragend geschriebene Charaktere und die einfallsreiche Seelensprung-Kampfmechanik, während technische Probleme die Spielerfahrung beeinträchtigen.

PSX Brasilien kritisiert das Spiel als veraltet und in mehreren Aspekten fehlerhaft, bleibt jedoch bezüglich des dargestellten Universums und des interessanten Kampfsystems positiv gestimmt. Noisy Pixel bemängelt die technische Umsetzung sowie die fehlende Charakterentwicklung. GamersRD schließt die Liste und beschreibt das Spiel als enttäuschende Adaption eines großangelegten Projekts.

Einige der Scores in der Übersicht:

Checkpoint Gaming: 80

God is a Geek: 75

Push Square: 70

Metro GameCentral: 70

Stevivor: 70

TheGamer: 70

PSX Brasilien: 65

Shacknews: 60

Noisy Pixel: 55

Eurogamer Polen: 50

GamersRD: 40

Weitere Tests und eine mögliche Verschiebung des Metascores in die eine oder andere Richtung hält Metacritc bereit.

„Unknown 9: Awakening“ erscheint am 18. Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC über Steam. Spieler haben die Wahl zwischen der Standardversion sowie der Deluxe- und Collector’s Edition. Letztere beinhalten exklusive Inhalte wie zusätzliche Outfits, ein Metall-Amulett und ein Quaestor-Tagebuch.

