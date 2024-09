Unknown 9 Awakening: Kämpfe, Fortschritt und Kräfte im Fokus – Overview mit Gameplay

Ein neuer Overview-Trailer gewährt einen tiefen Einblick in die Spielwelt von "Unknown 9: Awakening" und stellt die Protagonistin Haroona sowie ihre besonderen Fähigkeiten vor.

Mit „Unknown 9: Awakening“ entführt Bandai Namco die Spieler ab Oktober in eine Welt mit einer mysteriösen Dimension. Was es dort zu erleben gibt, verrät ein neues Overview-Video, das verschiedene Gameplay-Elemente in den Fokus rückt.

Gezeigt werden einige der Fähigkeiten der Protagonistin, darunter die Möglichkeit, sich in den Körper ihres Ziels zu projizieren. Dadurch übernimmt sie für einen kurzen Moment die Kontrolle über den Gegner, wodurch die Heldin “eine verheerende Kette von Ereignissen in Gang setzen kann”.

Welt voller verborgener Geheimnisse

Spieler schlüpfen in „Unknown 9: Awakening“ in die Rolle von Haroona, die ihre neu entdeckten Kräfte meistern muss, während sie sich gegen die gefährliche Splittergruppe „Ascendants“ zur Wehr setzt. Diese Gruppe möchte die Macht der „Fold“ nutzen, um den Verlauf der Menschheitsgeschichte zu beeinflussen.

Unter der Anleitung ihrer Mentorin Rhea lernt Haroona, ihre Verbindung zur Falte zu kontrollieren, was ihr laut Entwickler “unglaubliche Kräfte verleiht und sie in eine Welt voller verborgener Geheimnisse und lange verschollenem Wissen katapultiert”.

„Unknown 9: Awakening“ bietet dabei nicht nur offen ausgetragene Kämpfe, sondern auch Stealth-Mechaniken. Spieler können ihre Gegner kontrollieren, Kugeln ausweichen und sogar vor den Augen ihrer Feinde verschwinden, indem sie die „Umbric“-Energie einsetzen.

„Die Kämpfe machen Spaß, sind aber bisweilen noch chaotisch“, meint Olaf in unserer kürzlich veröffentlichten Vorschau. „Für den Moment ist Unknown 9 ein klassisches Action-Abenteuer mit einer hübschen Präsentation, Mystery-Elementen und einer Menge Gameplay-Chancen.“

Nachfolgend steht das heutige Overview-Video zur Ansicht bereit:

Es ist nicht nur ein Spiel

Die Spielwelt von „Unknown 9: Awakening“ steht im Zentrum eines größeren erzählerischen Universums. Der Titel ist letztlich Teil eines verzweigten Netzwerks an Geschichten, die sich durch verschiedene Medien erstrecken.

“Die Abenteuer drehen sich um verschiedene esoterische Geheimnisse und übernatürliche Vorkommnisse, die rund um den Globus zu beobachten sind”, heißt es im Video. “Alle Geschichten sind unabhängig voneinander und erstrecken sich über mehrere Medien, darunter Romane, Podcasts, Comics und Webserien, und enthüllen langsam die Geheimnisse im Herzen des Unknown 9-Universums.”

„Unknown 9: Awakening“ erscheint am 18. Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC über Steam. Neben der Standardversion können Spieler eine Deluxe- und Collector’s Edition erwerben. Diese enthalten exklusive Inhalte wie zusätzliche Outfits, ein Metall-Amulett und ein Quaestor-Tagebuch.

