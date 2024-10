Like a Dragon Yakuza: Prime Video enthüllt den Starttermin der Games-Adaption

Like a Dragon Yakuza:

Vor wenigen Monaten wurde die Serie "Like a Dragon: Yakuza" erst offiziell angekündigt. Nun können die Fans die Adaption bald schon streamen.

Erst im vergangenen Juni kündigte Amazon mit „Like a Dragon: Yakuza“ eine weitere Videospiel-Adaption für seinen Streaming-Dienst Prime Video an. Diese soll nun nach „Fallout“ und „Twisted Metal“ bei den Fans für Verzückung sorgen.

Kürzlich bestätigte das Unternehmen, wann die Serie bei dem Streamer zu sehen sein wird. Und darauf müssen Interessierte gar nicht mehr lange warten: Am 24. Oktober 2024 um 18 Uhr deutscher Zeit geht es schon los.

Geschichte wird in zwei Zeitebenen erzählt

„Like a Dragon: Yakuza“ wird dem ersten „Yakuza“-Spiel aus dem Jahr 2005 folgen. Wie in dem Game spielt auch die kommende TV-Adaption in dem fiktiven Tokioter Stadtbezirk Kamurochō. Im Mittelpunkt steht der ehemalige Yakuza Kazuma Kiryu, der in eine Verschwörung um seinen besten Freund Akira Nishikiyama verwickelt wird.

Die Geschichte von „Like a Dragon: Yakuza“ wird jedoch in zwei Zeitebenen erzählt: 1995 und 2005. In 1995 finden sich vier Freunde in der Welt der Yakuza wieder. 2005 hingegen ist ihre Freundschaft zerbrochen und die Spannungen zwischen zwei verfeindeten Yakuza-Organisationen haben den Siedepunkt erreicht.

Neben Kazuma Kiryu werden die Fans der Reihe in der Serie „Like a Dragon: Yakuza“ noch weitere bekannte Figuren zu Gesicht bekommen. Unter anderem sollen auch Goro Majima, Yumi Sawamura, Shintaro Kazama, Makoto Date und Daigo Sasaki auftauchen.

Die ersten Folgen sind schon bald zu sehen

Die Geschichte von „Like a Dragon: Yakuza“ wird in insgesamt sechs Folgen erzählt. Die ersten drei Episoden werden am 24. Oktober freigeschaltet. Die weiteren Folgen werden die Fans ab dem 1. November 2024 sehen können.

Aber nicht nur „Like a Dragon: Yakuza“ feiert schon bald seinen Release. Wie Sega kürzlich bekanntgab, wird auch das „Like a Dragon“-Spinoff „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ früher als bislang erwartet erscheinen.

Ursprünglich sollte der Titel mit dem Protagonisten Goro Majima am 28. Februar 2025 erscheinen. Nun wird „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ schon am 21. Februar 2025 erscheinen und geht damit dem Release von „Monster Hunter Wilds“ aus dem Weg.

