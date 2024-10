Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii: Release vorgezogen – Trailer zeigt Seeschlachten & mehr

Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii:

Im Rahmen des heutigen "Xbox Partner Preview"-Showcase präsentierte uns Sega nicht nur einen Trailer mit frischen Eindrücken aus der Welt von "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii". Darüber hinaus gab der Publisher bekannt, dass Spin-off etwas früher als ursprünglich geplant erscheint.

Den heutigen „Xbox Partner Preview“-Showcase nutzten verschiedene Studios und Publisher, um uns einen aktuellen Blick auf kommende Projekte zu ermöglichen.

Darunter Sega und die Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios, die uns einen neuen Trailer zu „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ präsentierten. Das besagte Video lieferte uns neu Spielszenen aus dem 2025 erscheinenden Spin-off und zeigt den Protagonisten Goro Majima unter anderem im Kampf.

Des Weiteren warten Eindrücke aus den Seeschlachten und auch ein alter Bekannter, der in der Vergangenheit von Goro Majima eine wichtige Rolle spielt, ist zu sehen.

Sega zieht den Release vor

Bei der Veröffentlichung des neuen Trailers beließ es Sega heute nicht. Stattdessen kündigte der Publisher an, dass man sich dazu entschied, den Release von „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ vorzuziehen. Vom 28. Februar auf den 21. Februar 2025.

Was es mit diesem Schritt auf sich hat, liegt sicherlich auf der Hand.

So enthüllte Capcom im letzten Monat den Releasetermin der vielversprechenden Monsterhatz „Monster Hunter Wilds“. Den 28. Februar 2025, wodurch sowohl das neue „Monster Hunter“ als auch der nächste „Like a Dragon“-Titel am gleichen Tag erschienen wären.

Um den Spielern etwas Luft zu geben und der namhaften Konkurrenz aus dem Weg zu gehen, entschied sich Sega daher wohl dazu, „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ eine Woche früher ins Rennen zu schicken.

Ein Piraten-Abenteuer mit zahlreichen Nebenaktivitäten

Wie eingangs erwähnt, schlüpfen wir in „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ in die Rolle von Goro Majima. Der „Mad Dog of Shimano“ verlor sein Gedächtnis und findet sich auf Rich Island, nicht weit von Hawaii entfernt, plötzlich in einem waschechten Piraten-Abenteuer wieder.

Neben einer wie gewohnt spannend inszenierten und mit diversen Wendungen versehenen Geschichte versprechen die Macher der Ryu Ga Gotoku Studios allerlei Nebenaktivitäten, denen ihr in der Welt von „Pirate Yakuza in Hawaii“ nachgehen könnt.

Darunter Fahrradrennen, der „Dragon Kart“ genannte Fun-Racer oder der „Crazy Delivery“-Modus. Auch das unter Fans sehr beliebte Karaoke feiert natürlich sein Comeback. „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ erscheint für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Welche Inhalte in der Deluxe Edition auf euch warten, verraten wir euch hier.

