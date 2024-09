Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii: Deluxe-Edition, Boni und Preise enthüllt

Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii:

Mit "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" erscheint ein Spin-off der bekannten “Yakuza"-Reihe. Fans können zwischen der Standard- und der Digital Deluxe Edition wählen.

Ryu Ga Gotoku Studio hat heute “Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii” angekündigt, in dem Goro Majima im Mittelpunkt steht. Gestrandet auf den Küsten Hawaiis, begibt sich Majima auf eine abenteuerliche Reise, bei der er seine Erinnerungen zurückgewinnen muss.

Das Spiel wird als Spin-off der erfolgreichen “Yakuza”-Reihe vermarktet und verspricht sowohl intensive Kämpfe als auch Seefahrten. Weitere Details sind in unserem Artikel zur Ankündigung von “Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii” zusammengefasst. Inzwischen folgten Angaben zu den Preisen und zur Deluxe-Edition.

Digital-Deluxe-Edition und Vorbestellerboni

Neben der Standard-Edition, die physisch und digital für 59,99 Euro verkauft wird, erscheint „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii” als digitale Deluxe-Edition. Die erweiterte Fassung schlägt mit 74,99 Euro zu Buche und bietet neben dem Basisspiel zusätzliche Inhalte.

Dazu gehört das “Legendäre Piratencrew-Paket”, das Kazuma Kiryu, Daigo Dojima und weitere Kultfiguren in Majimas Crew integriert. Zudem umfasst die Deluxe-Edition das “Legendäre Outfitpaket” mit Kostümen von Kiryu und Taiga Saejima.

Ein weiterer Bestandteil ist das Schiffsanpassungspaket, das es Spielern ermöglicht, Majimas Schiff namens Goromaru mit Designs von Kiryu und Ichiban Kasuga zu gestalten. Zusätzlich sorgt ein Karaoke- und CD-Paket dafür, dass Spieler den “Majima-Konstruktionssong” im Spiel performen können und weitere Lieder beim Erkunden der Schauplätze hören.

Auf diese Inhalte können sich Käufer der Deluxe-Edition einstellen.

Diese Vorbesteller-Inhalte gibt es

Wer das Spiel vorbestellt, erhält das exklusive “Ichiban Piratencrew-Set”. Dieses fügt Ichiban Kasuga als Crewmitglied hinzu, zusammen mit seinem Haustierkrebs Nancy. Außerdem gibt es das “Ichiban Spezialoutfit-Set”, das zwei von Ichibans Outfits aus “Yakuza: Like a Dragon” und “Infinite Wealth” enthält.

Vorbesteller haben bis zum 27. Februar 2025 Zeit, das Angebot in Anspruch zu nehmen. Die Boni werden nach Kapitel 2 des Spiels verfügbar sein, wenn das Piratenschiff des Hauptcharakters aufgerüstet wurde und die Option zum Kostümwechsel freigeschaltet ist. Beide Pakete stehen nach der Vorbestellphase auch zum Kauf bereit.

“Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii” wird am 28. Februar 2025 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC veröffentlicht. Fans können sich auf eine Kombination aus bekannten Kampfstilen und neuen Gameplay-Elementen einstellen.

So nutzt Majima den “Mad Dog”-Stil, der ihn mit einem Tanto für schnelle Nahkampfangriffe ausstattet, und den “Sea Dog”-Stil, der ihm zwei Entermesser für großflächige Angriffe verleiht. Auch Fernwaffen wie eine Steinschlosspistole kommen zum Einsatz.

