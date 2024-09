Like a Dragon: Entwickler bleibt dem Fokus auf Männer mittleren Alters treu

Like a Dragon:

Trotz wachsender Beliebtheit bei neuen Zielgruppen bleibt das Studio Ryu Ga Gotoku dem Konzept treu. Die "Like a Dragon"-Serie wird weiterhin Geschichten über Männer mittleren Alters erzählen.

Die Entwickler der „Like a Dragon“-Reihe haben bestätigt, dass sie auch in Zukunft keine Änderung ihres bewährten Story-Ansatzes planen. Während die Serie von Ryu Ga Gotoku zunehmend eine jüngere und vielfältigere Spielerschaft anzieht, bleibt der Fokus auf Geschichten von Männern mittleren Alters bestehen.

In einem Interview mit dem Magazin Automaton erklärten der Director Ryosuke Horii und der leitende Planer Hirotaka Chiba scherzhaft, dass die Macher selbst in dieser Altersgruppe seien, was der Authentizität zugutekomme.

Fokus auf authentische Erzählungen

In „Yakuza: Like a Dragon“ beginnt die Handlung mit einer Szene, in der drei arbeitslose Männer mittleren Alters beschließen, das Arbeitsamt aufzusuchen – ein Setting, das von Horii als Beispiel für die typische Ausrichtung der Serie hervorgehoben wurde.

Anstatt auf Heldengeschichten oder epische Abenteuer zu setzen, spiegele die Serie die alltäglichen Probleme und Sorgen von gewöhnlichen Menschen wider. Das soll den Charakteren Tiefe verleihen und sie besonders nahbar wirken lassen.

„Die Charaktere sind Menschen aus Fleisch und Blut, genau wie unsere Spieler, daher sind ihre Probleme nachvollziehbar“, so Horii. Die humorvollen Dialoge und Gespräche der Charaktere, wie etwa über Rückenschmerzen oder den Harnsäurespiegel beim Biertrinken, seien ein wichtiger Teil des Charmes der Serie.

Keine Änderungen trotz wachsender Zielgruppen

Auch wenn die Serie in den letzten Jahren viele neue und jüngere Fans gewinnen konnte, bleiben die Entwickler ihrer Linie treu. „Wir haben einen großen Zuwachs an neuen Fans, darunter auch Frauen, worüber wir uns wirklich freuen und dankbar sind. Wir planen jedoch nicht, die Gesprächsthemen absichtlich zu ändern, um neuen Fans gerecht zu werden“, erklärte Horii.

Der Erfolg der Spiele basiere auf den persönlichen Vorstellungen der Entwickler, was sie als unterhaltsam empfinden, und daran werde sich nichts ändern. „Wir werden die Richtlinien zur Spieleentwicklung nicht ändern. Sie basieren auf unseren persönlichen Vorstellungen davon, was Spaß macht“, betonte Horii.

Spiele der „Like a Dragon“-Reihe zeichnen sich letztlich durch wortreiche Gespräche und tiefgründige Nebengeschichten aus, die den Alltag der Charaktere aufgreifen. Chiba beschrieb den Ansatz als „herzhafte Gespräche von Männern mittleren Alters“, die der Serie ihren einzigartigen Charakter verleihen.

Wie geht es weiter? Ryu Ga Gotoku hatte kürzlich angedeutet, dass das kommende Spiel Fans „überraschen“ wird. Es ist jedoch unklar, ob es sich dabei um einen neuen Teil der “Like A Dragon”-Reihe oder um ein völlig anderes Projekt handelt. Die offizielle Ankündigung ist für den 20. September 2024 geplant.

