Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii: Sega stellt Spin-off mit Majima Goro vor

Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii:

Mit "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" kündigten Sega und die Ryu Ga Gotoku Studios heute ein weiteres Spin-off auf Basis der beliebten Serie an. Dieses Mal schlüpfen wir in die Rolle von Majima Goro und erleben ein waschechtes Piraten-Abenteuer.

Im Sommer wiesen die Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios darauf hin, dass intern ein neues Projekt entsteht, das die Spieler überraschen sollte.

Dank der heutigen RGG Summit lässt sich sagen: Mission geglückt. Wie das japanische Studio bekannt gab, dürfen wir uns 2025 auf ein weiteres „Like a Dragon“-Spin-off freuen. Dieses trägt den Namen „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ und lässt uns in die Rolle des beliebten Charakters Majima Goro schlüpfen.

Wie der offizielle Enthüllungs-Trailer verdeutlicht, findet sich Majima auf Rich Island, nicht weit von Hawaii entfernt, wieder. Das Problem an der Sache: In „Pirate Yakuza in Hawaii“ leidet der Protagonist unter Gedächtnisverlust.

Majima in der Welt der Piraten

Fans der Serie werden wissen: Wo Majima auftaucht, sind Chaos und Ärger in der Regel nicht weit. In „Pirate Yakuza in Hawaii“ nimmt er mit Hilfe eines Jungen, Rich Noah, zunächst den Kampf gegen Piraten auf, ehe Majima Kapitän seines eigenen Schiffs wird.

Die Dinge eskalieren, als Majima auf eine Organisation namens Madlantis und ihre Anführerin, die Königin Michelle, trifft.

Zu den weiteren Themen, die im Trailer angedeutet werden, gehören die verlorenen Schätze von Esperanza, eine Insel, die zur Lagerung von Atommüll genutzt wird, und ein Auftritt von Samoa Joe.

Als Schauplatz fungiert ein weiteres Mal Hawaii, das die Entwickler durch diverse neue Gebiete und Aufgaben erweiterten.

Majima bekommt einen neuen Kampfstil spendiert

Spielerisch orientiert sich „Pirate Yakuza in Hawaii“ am letzten „Like a Dragon“-Spin-off „The Man Who Erased His Name“. Dies bedeutet in der Praxis, dass das rundenbasierte Kampfsystem der letzten beiden Hauptableger dem klassischen Brawler-Gameplay früherer Titel weicht.

In seinem neuesten Abenteuer setzt Majima auf zwei unterschiedliche Kampfstile.

Zum einen dürft ihr euch auf ein Wiedersehen mit dem „Mad Dog“-Stil aus früheren „Yakuza“-Spielen freuen. Hinzukommt der „Sea Dog“-Stil, der Majimas Repertoire durch zusätzliche Angriffe und Fähigkeiten erweitert. Die ersten Eindrücke aus dem neuen Spin-off liefert euch die offizielle Präsentation.

„Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ erscheint am 28. Februar 2025 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren