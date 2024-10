Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii: Karaoke & Dragon Kart – Gameplay zeigt Aktivitäten

Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii:

Ergänzend zur offiziellen Ankündigung im letzten Monat zeigt sich Segas "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" nun in zwei neuen Gameplay-Videos. Neben dem Kampfsystem bekommen wir Aktivitäten wie das Karaoke und ein Fun-Racer-Minispiel zu Gesicht.

Mit „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ kündigten die Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios im letzten Monat ein weiteres Spin-off zur beliebten Reihe an.

Dieses Mal schlüpfen wir in die Rolle von Goro Majima. Der „Mad Dog of Shimano“ verlor sein Gedächtnis und findet sich plötzlich in einem waschechten Piratenabenteuer wieder. Serientypisch bietet euch natürlich auch „Pirate Yakuza in Hawaii“ die Möglichkeit, euch die Zeit abseits der Hauptgeschichte mit allerlei Aktivitäten zu vertreiben.

Ein Comeback feiert beispielsweise das Karaoke, das bereits in zahlreichen anderen „Yakuza“- beziehungsweise „Like a Dragon“-Titeln mit von der Partie war. Hinzukommt das „Dragon Kart“, ein unkomplizierter Fun-Racer inklusive Waffeneinsatz.

Ein neues Gameplay-Video ermöglicht euch einen Blick auf die beiden Aktivitäten.

Echtzeitkämpfe und optische Anpassungsmöglichkeiten

Ein weiteres Element, das das Video zeigt, sind die Anpassungsmöglichkeiten. So könnt ihr in Goro Majimas neuem Abenteuer unter anderem Outfits shoppen gehen, um den Protagonist optisch an eure Vorlieben anzupassen. Ein zweites Video zeigt die ersten 13 Minuten von „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“.

Hier dürft ihr euch auf ein Wiedersehen mit dem klassischen Brawler-Gameplay der älteren „Yakuza“-Titel beziehungsweise „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ freuen, das die Entwickler auf die Eigenheiten von Majimas Kampfstil zuschnitten. Neben dem „Mad Dog“-Stil aus den früheren „Yakuza“-Titeln setzt Majima in „Pirate Yakuza in Hawaii“ auf seinen neuen „Sea Dog“-Stil.

Zudem sind Charaktere wie Queen Michele zu sehen, die in der Geschichte eine wichtige Rolle spielen.

Welche Inhalte bietet die Deluxe Edition?

Zum Release erscheint „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ in zwei Versionen. Zum einen wartet die Standard-Ausgabe zum Preis von 59,99 Euro. Wer etwas mehr möchte, wird bei der 79,99 Euro teuren digitalen Deluxe Edition fündig. Neben dem Hautspiel bietet diese diverse zusätzliche Extras.

Darunter das „Legendäre Piratencrew-Paket“. Mit dem Paket wird Majimas Crew durch Kazuma Kiryu, Daigo Dojima und weitere bekannte Charaktere erweitert.

Hinzukommen exklusive Outfits und Anpassungsmöglichkeiten für eurer Schiff. Zusätzliche Songs für das Karaoke runden die digitale Deluxe Edition ab. „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ erscheint am 28. Februar 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Darüber hinaus versorgen die Ryu Ga Gotoku Studios die alten Konsolen PS4 und Xbox One.

Weitere Meldungen zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren