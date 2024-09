Monster Hunter Wilds: Der Releasetermin steht – Trailer enthüllt das Flaggschiff-Monster

Auch "Monster Hunter Wilds" gehörte zu den Titeln, die in der gestrigen "State of Play" einen Auftritt hatten. Das Event nutzte Capcom, um den finalen Releasetermin des Action-Rollenspiels zu enthüllen und uns einen neuen Trailer zu präsentieren.

Heute Nacht nutzte Sony die neueste „State of Play“-Ausgabe nicht nur, um uns diverse First-Party-Titel wie „Ghost of Yotei“ oder das Remaster zu „Horizon: Zero Dawn“ vorzustellen.

Darüber hinaus hatte auch der eine oder andere Third-Party-Blockbuster seinen Auftritt. Darunter Capcoms Action-Rollenspiel „Monster Hunter Wilds“. Dieses zeigte sich in der „State of Play“ in einem neuen Trailer, der uns einen Blick auf diverse enthaltene Monster ermöglicht. Wie beispielsweise das Flaggschiff-Monster Arkveld.

Zudem enthüllte Capcom den finalen Releasetermin der Monsterhatz. Los geht es laut dem japanischen Publisher am 28. Februar 2025.

Die Monsterjagd geht in die nächste Runde

Mit „Monster Hunter Wilds“ feiert Capcoms beliebte Monsterjagd ein Comeback. Dieses Mal führt unser Weg in eine Welt, in der die unbändige Kraft der Natur als wild und unerbittlich beschrieben wird. Unter den gewaltigen Einflüssen der Natur verändert sich die Umgebung von einem Moment auf den anderen drastisch.

„Dies ist eine Geschichte von Monstern und Menschen, die in dieser dualen Welt in Harmonie zu leben versuchen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

In „Monster Hunter Wilds“ schlüpfen wir in die Rolle eines Jägers, der serientypisch den Kampf gegen zahlreiche Monster aufnimmt. Aus den Materialien, die ihr auf der Jagd erbeutet, stellt ihr Waffen und Rüstungen her.

Mit der immer stärker werdenden Ausrüstung versetzt ihr euren Jäger in die Lage, sich auch besonders mächtigen Monstern zu stellen.

Diese spielerischen Neuerungen werden geboten

Wie Capcom im Rahmen der offiziellen Ankündigung bestätigte, dürfen wir uns in „Monster Hunter Wilds“ auf zwei neue Gameplay-Elemente freuen. Zum einen erweitern die Entwickler das Kampfgeschehen durch den Fokus-Modus. Der Fokus-Modus versetzt euch im Kampf in die Lage, gezielt die Schwachpunkte der Monster zu attackieren und hohen Schaden anzurichten.

Ebenfalls neu sind die dynamischen Wettereffekte und extremen Wetterereignisse, die das Angesicht der Biome komplett verändern und euch vor zusätzliche Herausforderungen stellen.

„Die sich ständig verändernde Welt erfordert eine hohe Anpassungsfähigkeit der Jäger. Dazu stehen ihnen eine Vielzahl von Waffen und Rüstungen zur Verfügung. Darüber hinaus hat sich auch die Kunst der Jagd weiterentwickelt: Jäger lernen nun, das Verhalten der Monster vorherzusehen und sich mit ihrer Umgebung vertraut zu machen“, ergänzte Capcom.

„Monster Hunter Wilds“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Auf allen Plattformen bietet die Monsterhatz eine Crossplay-Unterstützung. Plattformübergreifende Spielstände werden jedoch nicht unterstützt.

