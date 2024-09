Monster Hunter Wilds: Capcom über Monster-Enthüllungen, Pay2Win-Elemente & mehr

In einem Interview mit dem Youtuber Rurikhan sprach Game Director Yuya Tokuda ausführlich über das 2025 erscheinende Action-Rollenspiel "Monster Hunter Wilds". Das Gespräch drehte sich um Themen wie mögliche Pay2Win-Inhalte oder die geplanten Enthüllungen der Monster.

Erst vor wenigen Tagen sprach Produzent Ryozo Tsujimoto ausführlich über die Arbeiten an „Monster Hunter Wilds“ und ging auf Themen wie das Community-Feedback oder die Entwicklung an sich ein.

Ergänzend dazu stellte sich Game Director Yuya Tokuda im Interview mit dem Youtuber Rurikhan verschiedenen Fragen. Im Verlauf des Gesprächs bestätigte Tokuda unter anderem, dass das Transmog-Feature in „Monster Hunter Wilds“ ein Comeback feiern wird. Dieses könnt ihr im Verlauf der Kampagne freischalten und anschließend eure Rüstungen optisch anpassen, ohne ihre Statuswerte und Eigenheiten zu verlieren.

„Das grundlegende mehrschichtige Rüstungssystem, das sogenannte Transmog, wird an einem bestimmten Punkt im Spielverlauf freigeschaltet. Sobald Sie es freigeschaltet haben, können Sie jede gewünschte mehrschichtige Rüstung herstellen. Außerdem haben wir vor, einige besonders spezielle mehrschichtige Rüstungen zu entwerfen, die in Form von DLC verfügbar gemacht werden“, so Tokuda.

Entwickler verzichten auf Pay2Win-Elemente

Bezüglich des DLCs ergänzte der Game Director, dass die Entwickler hier ihrer Vorgehensweise der letzten Jahre treu bleiben. Dies bedeutet, dass keine Pay2Win-Inhalte via DLC angeboten werden. Stattdessen konzentriert sich der DLC auf optionale Inhalte wie Rüstungen, die rein kosmetischer Natur sind.

„Ja, wir bleiben bei der gleichen Richtung, die wir immer verfolgt haben“, versicherte Tokuda zum Thema DLC.

Des Weiteren sprach der Game Director über die Strategie, die die Entwickler bei der Enthüllung der Monster verfolgen. Laut Tokuda geht es dem Team darum, Lust auf mehr zu machen und den Spielern zu verdeutlichen, was in „Monster Hunter Wilds“ auf sie zukommt.

Gleichzeitig behalten die Entwickler viel für sich, um im fertigen Spiel Raum für Überraschungen zu lassen. Dies gilt sowohl für die Monster an sich als auch die diversen Maps von „Monster Hunter Wilds“.

Entwickler möchten die Spannung nicht verderben

„Der Hauptgrund, warum wir ein Monster nicht im Voraus zeigen, ist, dass es mit der Handlung und den letzten paar Karten zusammenhängt, die man entdecken könnte, und mit der Art, wie sich die Geschichte gegen Ende des Spiels entwickelt“, ergänzte Tokuda. „Wir wollen den Leuten das nicht gleich zu Beginn verderben.“

Der Game Director abschließend: „Also muss man natürlich immer ein paar Dinge für sich behalten, damit die Leute Spaß daran haben, herauszufinden, was im Verlauf der Geschichte passiert.“

Unklar ist leider weiterhin, wann „Monster Hunter Wilds“ erscheinen wird. Bislang spricht Capcom lediglich von einer geplanten Veröffentlichung im Jahr 2025.

