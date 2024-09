Ghost of Yōtei: Überraschung – Sucker Punch präsentiert Samurai-Nachfolger

Ghost of Yōtei:

Es war die große Ankündigung der vorhin stattgefundenen Gaming-Show von Sony: Sucker Punch stellte den Nachfolger zu "Ghost of Tsushima" vor!

Die September-Ausgabe der State of Play endete mit einer Ankündigung von Sucker Punch. Das PlayStation-Studio präsentierte den Zuschauern „Ghost of Yōtei“. Hierbei handelt es sich um die Fortsetzung zum Open-World-Abenteuer „Ghost of Tsushima“, das im Sommer vier Jahre alt wurde.

Statt Jin Sakai spielt ihr im zweiten Ableger eine neue Figur – und zwar eine weibliche. Ihr Name ist Atsu. Noch ist fast nichts über sie bekannt.

Die etablierten Grundpfeiler von Teil eins sollen beibehalten werden. Es geht erneut um einen wandernden Krieger im feudalen Japan. Ein weiteres Mal habt ihr die Freiheit, die Umgebungen nach eigenem Tempo zu erkunden. Aber natürlich möchte das Entwicklerteam auch innovativ sein.

Im Jahr 1603 begibt sich ein neuer Ghost namens Atsu auf eine Reise in die Länder rund um den Berg Yōtei, ein Gebiet voller ausgedehnter Graslandschaften, verschneiter Tundren und unerwarteter Gefahren. Die offizielle Beschreibung von „Ghost of Yōtei“

Weil Sucker Punch originelle Geschichten liebt, entschied man sich für einen neuen Charakter und auch eine neue Umgebung. Damit möchten die Entwickler eine unbekannte Legende aufdecken.

Mehr als 300 Jahre nach Ghost of Tsushima

Die Handlung findet wie erwähnt im Jahr 1603 statt. Somit sind seit „Ghost of Tsushima“ mehr als 300 Jahre vergangen. Der Schauplatz ist in der Umgebung des titelgebenden Berges Yōtei. Er befindet sich im Herzen von Ezo, einem Gebiet Japans, das unter dem Namen Hokkaido bekannt ist. Zur genannten Zeit herrschte nicht Japan über diese Region.

Unter anderem dürft ihr weitläufige Graslandschaften und verschneite Tundren (baumlose Vegetationszonen) erkunden. Zudem warten überall unerwartete Gefahren auf euch. Mit den organisierten Samurai-Clans aus Tsushima hat dies aber nichts zu tun.

„Ghost of Yōtei“ ist das erste Videospiel von Sucker Punch, das von Grund auf für die PlayStation 5 entwickelt wurde. Die Entwickler wollen diesmal eine noch realistischere Open World liefern. Sichtlinien sind enthalten, die euch einen erstaunlichen Blick über die Landschaft bieten. Schaut ihr nach oben, wird euch ein überarbeiter Himmel mit funkelnden Sternen und Polarlichtern auffallen.

Darüber hinaus ist von noch glaubhafteren Bewegungen und weiteren Verbesserungen die Rede, zu denen in Zukunft weitere Infos folgen. Ihr werdet noch viel über die Charaktere und die Tiere erfahren, auf die ihr während eurer Reise trifft.

Der Release von „Ghost of Yōtei“ ist für das Jahr 2025 geplant – exklusiv für PS5.

