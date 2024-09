Palworld: PS5-Version bestätigt – und erscheint schon heute!

Der Überraschungshit "Palworld" wird bereits heute für PlayStation 5 veröffentlicht. Sony verkündete dies im Rahmen der heutigen State of Play Ausgabe.

Eine der Ankündigungen auf Sonys heutiger State of Play war „Palworld“. Nachdem das „Pokémon“-ähnliche Spiel Anfang des Jahres den PC und die Xbox aufmischte, erfolgt nun der Release für PlayStation 5.

Überraschenderweise kommt das Survival-Crafting-Spiel bereits am heutigen Mittwoch auf die Sony-Konsole. Bereits früher in diesem Monat wurde die PS5-Version quasi bestätigt. Doch kürzlich vermuteten wir, dass die Ankündigung nach der eingereichten Klage von Nintendo erst einmal vom Tisch ist. Dem ist offensichtlich nicht so.

Schaut euch den Launch-Trailer zu „Palworld“ an:

Wird Palworld auch auf der PS5 ein riesiger Erfolg?

Auf dem PC war „Palworld“ ein riesiger Erfolg und erreichte einen Spieler-Höchststand von über 2,1 Millionen Spielern. Insgesamt haben über 25 Millionen Leute das Game ausprobiert. Nun bekommt auch die PlayStation-Community Zugang.

Die riesige offene Welt lässt sich frei erkunden. Zieht durch die Gegend, fangt Pals verschiedenster Art und baut eure Basis immer weiter aus. Eure Pals helfen euch nicht nur im Kampf, sondern helfen auch beim Bauen, farmen und Erkunden. Zudem könnt ihr welche züchten, verkaufen oder auch essen.

Ihr müsst nicht zwingend alleine spielen: Enthalten ist ein Multiplayer, der euch mit euren Freunden zusammenspielen lässt. Hier dürft ihr gegeneinander kämpfen, aber auch Pals tauschen.

Der Preis ist im Moment noch nicht bekannt. Ihr könnt aber von 29,99 Euro ausgehen, weil dies der Preis auf den anderen beiden Systemen ist.

Weitere Meldungen zu Palworld.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren