Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii: Fahrradrennen, Karaoke und mehr – Nebenaktivitäten vorgestellt

Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii:

SEGA und RGG Studio haben einen Trailer zum kommenden Spin-off "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" veröffentlicht. Das Video gibt Einblicke in die zahlreichen Nebenaktivitäten, die Spieler in Honolulu erwarten.

In „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ schlüpfen Spieler in die Rolle von Goro Majima, der sich nach einem Gedächtnisverlust in einem abenteuerlichen Piratenabenteuer wiederfindet.

Neben der Hauptgeschichte bietet der Titel verschiedene Minispiele und Anpassungsmöglichkeiten, die für Abwechslung sorgen. Ein aktueller Trailer zeigt unter anderem Aktivitäten, die Fans der Serie aus früheren Titeln kennen.

Beliebte Aktivitäten kehren zurück

Zu den Nebenaktivitäten gehört nicht zuletzt „Dragon Kart“, ein actiongeladener Fun-Racer, der bereits in „Yakuza: Like a Dragon“ auf positive Resonanz stieß.

Spieler können sich ebenfalls im „Crazy Delivery“ versuchen, einem Modus, der schnelle und abenteuerliche Lieferungen in Honolulu beinhaltet. Das klassische Karaoke, ein seit langem beliebtes Feature der „Yakuza“-Reihe, darf ebenfalls nicht fehlen.

Ein weiteres Minispiel ist die Anpassung von Majimas Outfits. Spieler dürfen den Protagonisten von „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ nach ihren Vorlieben einkleiden und anpassen.

Auch die romantischen Nebenhandlungen bleiben nicht unberührt. Ein neuer Modus namens „Masarus Liebesreise – Mein Traummädchen aus Minato“ wird zwar noch weitgehend unter Verschluss gehalten, doch es ist anzunehmen, dass es sich um ein Dating-Feature handelt.

Auf diese Nebenaktivitäten treffen Fans in „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“.

Spieler können sich im Verlauf ihrer Aktivitäten in „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ zwischen der Fortsetzung der Geschichte und den Nebenaktivitäten entscheiden, die überall in Honolulu zu finden sind.

Deluxe-Edition und Veröffentlichung

Das in wenigen Monaten erscheinende „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ lässt sich bereits in den Warenkorb packen und vorbestellen.

Zur Auswahl gehört die erweiterte Deluxe-Edition. Neben dem Hauptspiel enthält sie das „Legendäre Piratencrew-Paket“, das Majimas Crew um bekannte Charaktere wie Kazuma Kiryu und Daigo Dojima erweitert. Zudem gibt es exklusive Outfits und Anpassungen für das Schiff sowie zusätzliche Songs für das Karaoke.

„Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ erscheint am 28. Februar 2025 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.

